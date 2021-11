Soleil Sorge sempre più protagonista al GF Vip 6. Non c’è diretta in cui non si parlai di lei e la puntata di lunedì primo novembre 2021 non ha fatto eccezione. Intanto perché da qualche giorno a questa parte Soleil Sorge è apparsa “pericolosamente” vicina ad Alex Belli, il coinquilino che è da pochi mesi sposato con Delia Duran.

I due vipponi, interrogati da Alfonso Signorini dopo l’ennesimo bacio cinematografico, hanno spiegato di essere solo amici ma, nonostante ciò, non hanno convinto gli spettatori, viste le immagini dei loro avvicinamenti. Vedremo come si evolverà la situazione, ma nel frattempo, sempre nel corso della 15esima diretta del GF Vip 6 Soleil Sorge si è beccata anche un duro rimprovero da parte del conduttore. Tutto per una frase poco felice rivolta a Gianmaria Antinolfi per cui l’influencer ha fatto fatica a chiedere scusa.



Soleil Sorge, tutte pazze per i suoi stivali: il prezzo

Nel parlare di Gianmaria Anitnolfi e sui suoi modi di fare Soleil Sorge ha detto che“si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. Da qui, dopo aver rimandato in onda la clip, le parole di Alfonso Signorini, che l’ha esortata a regolarsi con le parole. Perché “Se dite ‘È lontanissimo dai miei principi’, allora prima di parlare pensateci due volte! Anche perché poi volete sempre giustificarvi ed è molto antipatico”.





“Anzi, evita proprio di parlare con certe similitudini che sono delle scemenze assurde”, ha consigliato il conduttore a Soleil Sorge. Che però, ancora una volta, in fatto di stile non ha deluso. Per la 15esima puntata ha sfoggiato un perfetto look autunnale: un abito color tabacco ed effetto pelle con la gonna lunga e asimmetrica caratterizzato da un drappeggio e dallo scollo all’americana decorato con un dettaglio gioiello.

Bellissima, come sempre. Ma il vero pezzo forte dell’outfit di Soleil Sorge erano le scarpe. Dallo spacco laterale spuntavano infatti degli stivali di gran tendenza. Nel dettaglio, dei cuissardes in tinta, un modello effetto coccodrillo con il tacco quadrato di Shein che li propone anche in versione black e che, udite udite, costano 39 euro. Scommettiamo che andranno a ruba? Anche in questa edizione del GF Vip eravamo abituati ai prezzi altissimi di scarpe, abiti e gioielli delle vippone, Soleil Sorge inclusa. Ma ora proprio lei con questi stivali low cost stravolge tutto.