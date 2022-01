Ancora una volta la puntata di venerdì sera del GF Vip 6 si è aperta sul triangolo più discusso di questa edizione: Soleil Sorge, Alex Belli (che non era affatto all’estero) e Delia Duran. Se la scorsa diretta l’attore ha dichiarato il suo amore per l’influncer, lei da parte sua ha sempre evitato il discorso.

Ma poi, incalzata da Alfonso Signorini, Soleil Sorge l’ha di fatto scaricato: “Sapevo già da tempo che lui mi amasse, ancora prima che me lo dicesse. Lui è sposato e non c’è futuro tra di noi, non ho mai valutato l’opzione di stare insieme. Se avessi voluto questa cosa l’avrei resa più chiara, non ho mai voluto mettere in crisi il loro rapporto. Fuori esiste un fidanzato, non so se persiste”.

Soleil Sorge, la sorpresa e l’incidente hot

Più tardi, finito il capitolo Alex Belli, un momento di grande emozione per Soleil Sorge: in passerella ha avuto modo di incontrare la zia Daniela, che le ha consigliato di tornare a splendere, lasciandosi le nuvole alle spalle. Non sapeva che di lì a poco avrebbe potuto riabbracciare la sua cagnolina Simba, di cui poi ha raccontato la storia.





Un incontro travolgente quello tra Soleil Sorge e la sua cagnolina, che si è praticamente fiondata su di lei e l’ha ricoperta di baci. La gieffina, finita anche a terra per abbracciarla, si è goduta tutte le coccole di Simba ma è anche incappata in un piccolo incidente hot. Più di uno in realtà: un seno è sgusciato fuori dal vestito e in continuazione lei ha tirato su l’abito verde indossato per la diretta. Poi, incalzata da Alfonso Signorini, Soleil Sorge ha raccontato la storia di come ha incontrato Simba, con lei da 8 anni.

“Stavo andando a fare un colloquio. Ero in piazza delle Coppelle a Roma. Mi si avvicina un mendicante, provando a porgermi delle rose. Stavo per dire: ‘No, grazie’, poi ho visto questa faccia. Era piccola. Non volevo le rose, ma volevo quel cane. Ho iniziato a contrattare in tutti i modi come se fossi in un mercato. Avevo i soldi dell’affitto e stavo per dargli pure quelli. Mi sono ricordata di una lezione che mi aveva dato mia madre, di giocare a ribasso. Ho detto: ’50 euro o niente’. Il tipo mi dice di no. Stavo andando via con la morte nel cuore, poi un ragazzino mi insegue e mi dice: ’75 ed è tua’. I miei amici volevano che la chiamassi proprio settantacinque, ma l’ho chiamata Simba”.