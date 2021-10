“È morto…”. Soleil Sorge, dramma al GF Vip. Il dolore è troppo ed è un fiume di lacrime

Soleil Sorge è una delle protagoniste del GF Vip 6. La modella e influencer italoamericana ha mostrato il suo forte carattere in questo mese di permanenza nella casa di Cinecittà ma ieri è anche scoppiata in lacrime ricordando il suo primo amore, il fidanzato Kevin, morto per una overdose.

“Avevo sedici anni, lui diciotto, il nostro amore è durato poco più di un anno – ha raccontato l’influencer in lacrime a Nicola Pisu – pensavo di riuscire a salvarlo, invece ho questo rimpianto praticamente tutta la mia vita, fino a quando ho realizzato che non poteva essere colpa mia”.

GF Vip 6, Soleil Sorge ricorda il fidanzato morto

“Singhiozzava e tossiva, ho chiamato l’ambulanza, non lo dimenticherò mai: quella volta sono riuscita a salvarlo, la madre lo iscrisse in una comunità e lì scoprì anche altre sostanze. Iniziò a mentire anche a me, qualche tempo dopo mi arrivò la telefonata in cui mi dicevano che era morto di overdose”, ha raccontato in lacrime Soleil Sorge.





L’influencer ha spiegato che quel rapporto ha influito molto sul suo rapporto attuale non solo con gli uomini, ma con la vita in generale. Già l’anno scorso, durane un racconto ai fan sui social, Soleil aveva parlato della morte dell’ex fidanzato, avvenuta nel 2010. In quest’occasione Soleil Sorge ha raccontato al settimanale DiPiù di quanto l’ha aiutata la madre Wendy Kay.

“Come sono riuscita a superare tutto? Mia madre mi ha aiutata tanto, – aveva raccontato Soleil Sorge – nonostante all’epoca stesse combattendo, fortunatamente con successo, un tumore al seno. Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io ero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella mia vita e in amore sono molto sfortunata”.