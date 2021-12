“Stavolta parlo io”. GF Vip, Soleil Sorge contro tutti: nessuno dei concorrenti si salva dalla sua furia

Le nuove dichiarazioni di Soleil Sorge potrebbero davvero far scoppiare una bomba al ‘GF Vip 6’. Si è infatti lasciata scappare un’affermazione molto forte nei confronti del programma e chissà cosa potrà succedere nei prossimi giorni e anche nella puntata in diretta di venerdì 3 dicembre. Ne ha voluto parlare apertamente con uno dei nuovi arrivati nel reality show di Alfonso Signorini, ovvero Giacomo Urtis, e le sue parole pungenti hanno immediatamente fatto il giro della rete. Causando polemiche.

Alcune ore fa Soleil Sorge ha invece smascherato Alex Belli: “Parlando con amici che si occupano di queste cose e di gossip so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme a una donna. Ed entrambi eravate a conoscenza della cosa. Non voglio tirare su questa cosa, ma eravate in quella situazione, una situazione di teatrino, di gossip”. Poi però il ‘GF Vip’ha eliminato l’audio della conversazione, censurando di fatto questo episodio.

In molti hanno comunque criticato ciò che si sta verificando nell’edizione numero 6 della trasmissione Mediaset, infatti anche Katia Ricciarelli aveva fatto sapere che si trattasse di un’avventura caratterizzata dalla troppa monotonia. E ora è intervenuta sulla questione anche Soleil Sorge, che ci è andata dura. Cogliendo tra l’altro al balzo l’affermazione di Giacomo Urtis, che aveva precedentemente detto: “Bello il mood tranquillo di quest’anno. Ah, torno a dormire”. E lei ha calcato di più la mano.





Parlando appunto delle dinamiche degli altri concorrenti e della noia che ci sarebbe al ‘GF Vip 6’, Soleil Sorge ha dichiarato: “Questo è tra il manicomio e la casa di riposo. Ogni tanto facciamo qualche compleanno e diamo il massimo. Puoi goderti la spa, farti una spremuta e cucinare”. E sono stati in molti a commentare queste parole dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Alcuni sono stati d’accordo con lei, mentre altri hanno ritenuto che abbia esagerato con queste dichiarazioni.

Giacomo "bello il mood tranquillo di quest'anno.. 'Ah torno a dormire"

Soleil "Si questo è tra il manicomio e la casa di riposo. Ogni tanto facciamo qualche compleanno e diamo il massimo"



Loro due che perculano la noia di quest'anno 😭😭😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/fby3DoV3L7 December 1, 2021

Queste le principali reazioni dal mondo dei social dopo la frase di Soleil Sorge: “Lei e Giacomo stanno perculando la noia di quest’anno”, “Ed è per questo che devono svecchiare di più i personaggi. Fate entrare persone più sprizzanti”, “Troppo forte, poi Giacomo va al tavolo da Sophie e lei dice ah, che sonno. Vado a dormire. Ahaha, che ridere davvero, che situazione incredibile”.