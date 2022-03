Uscita dal GF Vip Soleil Sorge si è messa subito al lavoro. L’influencer sta infatti ripercorrendo il percorso di Tommaso Zorzi dello scorso anno quando, fresco di vittoria, venne lanciato da Mediaset all’Isola dei Famosi. Esperienza sfortunata che l’ex Uomini e Donne spera di non ripetere ora che è opinionista a ‘La pupa e il secchione e viceversa’. A meno da una settimana dalla chiusura l’eco del GF Vip non si è ancora spento. Nelle scorse ore Soleil è stata intervista da Rosalinda Cannavò su Casa Chi.



Soleil Sorge, come al solito, non c’è andata per il sottile spiegando come avrebbe voluto un esito diverso. “C’è una minima parte in ogni persona che gioca che vuole vincere. Però penso anche che la vera vittoria stia in quello che si è dato, ma soprattutto in ciò che viene dopo il Grande Fratello. Ciò che riguarda te stesso, ma anche il confronto con il pubblico. Tante cose fanno la vittoria, sono felice per Jessica. Allo stesso tempo penso che sì, avrebbe dovuto vincere qualcun altro. Per me c’erano diversi vincitori, il primo beh… io avrei voluto vedere Davide vincere. Ti dico la verità”.



Poi Soleil Sorge continua: “è stato un amico per me, abbiamo condiviso tanto. Ha rappresentato lo spirito del Grande Fratello, la strategia ma anche l’intrattenimento. Ho sempre apprezzato la sua gentilezza e la sua educazione. Penso che sia stato l’unico a non aver peccato con i momenti di sclero. Sarebbe stato un bel vincitore”.





Poi, alla domanda ‘Quale coppia scoppierà per prima dopo il reality?” ha dato un giudizio netto.

“Sui social network sempre meglio mettere single, così la gente si fa i fatti suoi… La coppia che durerà di meno dopo il Gf secondo me? Difficile – ha aggiunto Soleil Sorge -. Posso dire la coppia Jessica – Barù che già si è rotta? (Ride, ndr) Per Alex e Delia spero che possano trovare la loro strada e la loro serenità. Per Sophie e Basciano io sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto. Non ti so fare un pronostico in questo caso”.



Quindi Soleil Sorge conclude raccontando la storia della querela di Raffaella Fico: “Le persone parlano troppo facilmente di querele, diffide, conseguenze legali. Ormai si spara solo “Ti denuncio!” “Ti querelo!” Peccato che non si sappia quello per cui si può fare questo. Spesso e volentieri sono volate parole ben più gravi rispetto alle mie, ma comunque non mi è arrivata nessuna querela da Raffaella Fico”.