Grande Fratello Vip 6, la vecchia storia viene a galla. La vicenda tirerebbe in ballo ancora una volta Soleil Sorge ma non solo. Un altro nome nella vita dell’influenzer a proposito del capitolo che ha fatto chiacchierare non poco, quello del “surgelato gate”. È accaduto pochi mesi prima dell’inizio della sesta edizione del reality show e solo oggi, forse, trova una risposta. Ecco di cosa si tratta.

A cosa pensate se nominiamo Antonio Medugno? Originario di Napoli, classe 1998, Antonio è uno dei volti più seguiti di sempre. A soli 24 anni, è riuscito a conquistare un numero considerevole di fan su TikTok, per non parlare di Instagram dove ha raccolto un seguito di ben 323mila follower.

Ma la notizia non riguarda da vicino la ‘carriera’ del talentuoso appassionato di palestra e attento al fisico, nonché modello noto sulle più importanti passerelle di alta moda italiana. Accanto al suo nome anche quello di Soleil Sorge, che poco dopo l’ingresso del tiktoker nella Casa del GF Vip, gli ha fatto presente della sua somiglianza fisica con Iconize.





Eppure il tiktoker avrebbe ammesso di non aver mai fatto la sua conoscenza. Peccato, però, che l’ammissione sembra essere del tutto infondata. Infatti alcune foto dimostrerebbero il contrario. A fornire lo scoop Very Inutil People dove la vicenda sarebbe stata ricostruita traendo alcuni indizi direttamente dalle storie di Instagram. Pare che Soleil e Medugno abbiano fatto conoscenza già nel 2019 e a fare da tramite sia stato appunto Iconize.

Si legge: “Antonio Medugno e Soleil si sono conosciuti nel dicembre 2019 al compleanno di Iconize. Fino a prima del GF mi risulta che fossero in buoni rapporti. Ora fanno finta di non conoscersi, anzi sembra che Medugno sia entrato col piede di guerra e non è da escludere che potrebbe ritirare fuori il surgelato gate contro di lei”. Ed effettivamente non occorre fare altro che dare una sbirciata alle foto del compleanno festeggiato a Napoli nel 2019 dove il trio è così ricomposto.