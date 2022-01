“Chiudi la bocca!”. GF Vip, Soleil Sorge e Delia Duran di nuovo ai ferri corti: duro confronto nella notte

Grande Fratello Vip 6, la reazione di Soleil Sorge alle parole di Delia Duran. Stando alle ultime dinamiche in casa, il rapporto tra ‘rivali’ sembra essere una capitolo ormai concluso, almeno in parte. Eppure il nome di Alex Belli continua ad aleggiare in casa. A tirarlo in ballo Delia Duran e le parole di Soleil Sorge hanno lasciato spazio a poche interpretazioni.

Un triangolo d’amore che fa ancora molto discutere e qualche sassolino dalle scarpe ancora da togliere. Da quando Delia Duran ha fatto il suo ingresso in casa, gli equilibri in casa sono stati inevitabilmente stravolti. E la decisione da parte della gieffina è arrivata dritta colpendo nel segno.

Intenzioni che sembrano aver trovato una chiarezza definitiva su Alex Belli. Delia Duran lo avrebbe ammesso durante una festa condivisa in casa tra gente fidata: “Sono ì libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un cazz* perché lui ha fatto schifo”.





E ancora: “Mi sono rotta i coglioni*. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono totalmente sicura di essere libera e di volerlo lasciarlo”. E l’occasione non poteva che rivelarsi più che ghiotta per orecchie sempre molto attente. Quelle di Soleil Sorge, ovviamente. Questa la sua risposta.

“Non è vero che lui non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata (…) Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti”.