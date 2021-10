Soleil Sorge, il popolo social si schiera dalla sua parte. Il Grande Fratello Vip 6, uno show come pochi altri. Colpi di scena che non fanno che tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo mentre le vicende nella casa più spiata d’Italia diventano sempre più interessanti da seguire. E come spesso accade, gli schieramenti sono inevitabili, soprattutto fuori dalle pareti di Cinecittà.

Tra molti inquilini della casa, Soleil Sorge continua a essere la più discussa. Un personaggio che spacca in due l’opinione pubblica. Il motivo probabilmente va ricercato nelle dinamiche stesse che si vanno a creare con gli altri inquilini. La lite con Sophie Codegoni, per fare un esempio tra i più recenti.

Nel corso della diretta di lunedì 11 ottobre 2021 la lite tra Soleil e Sophie è presto diventata polemica. Nel dettaglio, Soleil Sorge dalla sua continua a sostenere che Sophie Codegoni abbia preparato da fuori delle dinamiche per far parlare di sé all’interno del GF Vip 6. Ma non è finita qui.





Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha lanciato la serata a tema ed è lì che è sorta l’ennesima bufera per la “carne gate”. Soleil Sorge sarebbe stata accusata di aver avvelenato i suoi compagni d’avventura, in particolar modo da Jessica Selassié.

Attenzione⚠️⚠️⚠️⚠️ accusa del mattino: siccome molti stanno male da ieri, Jessica sta accusando soleil di aver avvelenato tutta la casa perché ha tolto la carne dalla carta stagnola per farla cuocere sul barbecue che è rimasta cruda.. L'ENNESIMA ASSURDITÀ #gfvip October 17, 2021

“Jessica sta accusando Soleil di aver avvelenato tutta la Casa perché ha tolto la carne dalla carta stagnola per farla cuocere sul barbecue che è rimasta cruda. L’ennesima assurdità”, si sente provenire dai social. Forse, per la prima volta, il popolo web si schiererà dalla parte di Soleil, sostenendo la sua buona fede.