Sorpresa Soleil Sorge al GF Vip 6. Da mesi la vedevano tutti già in finale e invece è stata eliminata due puntate prima della chiusura. Lunedì sera i concorrenti sono stati chiamati a scegliere il proprio preferito da mandare a un televoto flash per decretare il terzo finalista e il nuovo eliminato. Ci sono finiti Soleil Sorge e Davide Silvestri e il 58% del pubblico ha preferito l’attore, il restante 42% l’influencer.

Così, all’una di notte e inaspettatamente, Soleil Sorge è così uscita dalla porta rossa. Dunque in Casa sono rimasti in otto: Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri, che sono già finalisti, e poi Barù, Jessica Selassié, Giucas Casella, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. Molti non hanno preso bene l’uscita dell’influencer, una tra tutti Dayane Mello.

Soleil Sorge fuori dal GF Vip 6

Amiche anche fuori, le due si sono riviste proprio al GF Vip 6, quando Dayane Mello ha sorpreso Soleil Sorge dedicandole belle parole, come “sei una forza della natura, stai lontana da tutti i litigi possibili, non lasciare che spengano”. Inoltre, ogni volta che è finita in nomination, la modella brasiliana ha sempre fatto appelli per salvarla. Ma dopo il televoto flash di lunedì sera Dayane Mello ha sbottato.





Eliminata Soleil Sorge, si è collegata con i fan con una diretta Instagram e ha sparato a zero sul GF Vip 6 e i televoti del reality, come riporta Biccy. L’ex concorrente del reality ha dapprima attaccato Alex Belli, poi parlato della sua mancata vittoria di un anno fa e ha anche fatto delle affermazioni molto pesanti sul programma di Alfonso Signorini. A suo dire “loro” conoscerebbero già il vincitore di ogni edizione e i televoti flash si bloccherebbero impedendo a molti di votare.

L’uscita di Soleil inaspettata come quella di Dayane un anno fa #gfvip March 8, 2022

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa – ha detto Dayane Mello dopo l’uscita di Soleil Sorge – Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”.