Soleil Sorge, addio Casa del GF Vip e bentornata vita reale. Un’uscita davvero a sorpresa, quella dell’influencer che molti davano per vincitrice. Il colpo di scena nell’ultima diretta, la terzultima di questa lunghissima edizione del reality di Canale 5. In breve, Alfonso Signorini ha lanciato un televoto flash tra lei e Davide Silvestri, entrambi indicati dai coinquilini come possibili finalisti, e ha perso col 42% dei voti contro il 58% del suo sfidante, volato dritto verso la finale del prossimo 14 marzo.

In Casa alcuni sentono già la sua nostalgia, come Sophie Codegoni che non fa che nominare Soleil Sorge con gli altri vipponi rimasti in gioco. Dopo l’uscita di Alessandro Basciano, le due si erano particolarmente avvicinate, tanto da aver fatto diffondere in rete l’hashtag #solphie.

Soleil Sorge, cosa è successo sui social

Soleil Sorge ha anche fatto un regalo alla sua amica Sophie. Molti telespettatori si sono subito accorti che al dito d è comparso un nuovo anello e la stessa ex tronista ha poi raccontato a Manila di averlo ricevuto dall’ultima eliminata dal GF Vip: “Questo me l’ha lasciato Sole prima di uscire“, ha detto alla coinquilina mostrandole l’anello.





Insomma, giovedì prossimo Soleil Sorge sarà sicuramente in studio per commentare la sua uscita e cosa sta succedendo nella Casa, ma nel frattempo è già tornata sui social. E tra Twitter e Instagram, ha subito fatto capire come la pensa sul reality show e sui concorrenti rimasti nella Casa.

Su Twitter un utente, evidentemente suo grande fan, ha cinguettato: “Per sbaglio ho aperto la tv. Era sul 55. Ma chi sono quelli nella casa di Soleil Sorge?”. E lei ha ritwittato subito il messaggio, scrivendo “best tweet of the day”. Inoltre ha subito cominciato a seguire Barù su Instagram che, dal canto suo, come Sophie nomina molto spesso la sua ex coinquilina. Insomma, la sua mancanza nella Casa si sente eccome.