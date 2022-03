Soleil Sorge è al GF Vip 6 ma non si è ancora assicurata un posto in finale. Eppure l’influencer lanciata in tv da UeD è tra i protagonisti assoluti di questa sesta edizione del reality show, ma il pubblico evidentemente preferisce Delia Duran e Lulù Selassié, che possono infatti dormire sonni tranquilli fino al 14 marzo prossimo.

Nel frattempo, con l’amica Sophie Codegoni hanno parlato di cosa succederà subito dopo la fine del GF Vip: “Il 15 io devo per forza essere a Milano, perché è il compleanno di Ricky” ha spiegato Sophie. Si tratta del suo fratellino che ha 8 anni in meno di lei e che le ha fatto una sorpresa in una delle ultime dirette. “Quindi il giorno dopo la puntata se dovessi arrivare in finale come fai?”, le ha chiesto Soleil Sorge.

Soleil Sorge, il più grande desiderio alla finale

“Metti anche che non arrivo in finale comunque il 14 sarò qui a vedervi […] E poi volevo tornare invece a Roma venerdì se vuoi venire con me”, è il programma dell’ex tronista. E Soleil Sorge: “Sì magari così vado dalla mia famiglia, però intanto devo portare tutto a Milano” . Quindi l’idea: “Facciamo week end romano e cena tutti insieme”. Ora, si dice anche che l’influencer dopo il GF Vip 6 approdi in un altro show di Mediaset.





Sono giorni che il nome di Soleil Sorge viene accostato a La Pupa e il Secchione, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso: la ritroveremo davvero nel ruolo di opinionista al fianco di Federico Fashion Syle? Chissà. Intanto c’è da capire se ci arriverà in finale e se così fosse, parlando con Davide, ha spiegato un suo grande desiderio.

Soleil: "Da quando sono entrata la cosa che mi sarebbe piaciuta é spegnere le luci.

Vedere tutte le luci che si spengono deve essere un'emozione, proprio la chiusura del cerchio perfetta.

Quello era l'unico desiderio"



Sole noi ce la metteremo tutta! 💪🏻❤#gfvip #solearmy pic.twitter.com/YYViBGnpN3 March 3, 2022

“Da quando sono entrata la cosa che mi sarebbe piaciuta è spegnere le luci. Vedere tutte le luci che si spengono deve essere un’emozione, proprio la chiusura del cerchio perfetta. Quello era l’unico desiderio”, ha detto Soleil Sorge riferendosi al momento in cui di solito i due finalisti del GF Vip spengono insieme le luci della casa abbassando la leva e guardando la Casa spegnersi lentamente prima di raggiungere lo studio.