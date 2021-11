Soleil Sorge è anche un’icona di stile al GF Vip. Sicuramente tra le concorrenti più chiacchierate, non c’è diretta in cui non faccia parlare di sé anche per il look. E sappiamo già che ha un guardaroba di tutto rispetto. In queste settimane del reality show, l’influencer ha giocato spesso mixando capi e accessori low cost a quelli griffati e alla portata di poche, come i sandali di Bottega Veneta e di Valentino.

E poi i gioielli: i bracciali che ha ai polsi costano un patrimonio. Ma come tutti gli altri gieffini, Soleil Sorge non ha un armadio pieno zeppo di abiti dal primo giorno. Riceve come tutti la famosa “mistery box” di vestiti da indossare la sera della diretta e in quella del 15 novembre 2021 il suo look ha stupito più del solito.

Soleil Sorge, il retroscena sulla camicia di Alex Belli

Anche lunedì sera Soleil Sorge ha sovrapposto top e camicia ma entrambi i capi erano “già visti” al GF Vip. Il top dorato lo ha sfoggiato più volte: è firmato Nué Studio e sul sito è venduto a circa 456 euro. Ma è stata la camicia verde fantasia ad attirare maggiore attenzione perché non è sua ma di Alex Belli. Alfonso Signorini e il pubblico l’hanno notata subito.





“L’ha presa nel mio armadio, che è aperto, tra l’altro è usata”, ha spiegato Alex Belli interrogato sulla camicia verde indossata da Soleil Sorge. Tanti hanno pensato che quel prestito potrebbe essere la conferma del loro legame sentimentale ma le cose non stanno così. E gli utenti più attenti hanno svelato il retroscena su Twitter.

Il confessionale ha detto a Soleil di togliere il maglione nero che aveva indossato.

Ha preso una camicia colorata di Alex visto che è l'unico che le ha.

Purtroppo se le arrivasse qualche vestito non sarebbe male.

Passiamo avanti e salviamola 💪🏻 #gfvip November 15, 2021

Sul social dove le dinamiche del GF Vip sono sempre commentatissime qualcuno ha rivelato che sarebbero stati gli autori a imporre a Soleil Sorge un cambio d’abito veloce per la 19esima puntata e così lei ha sostituito il maglione nero che aveva scelto con la camicia del suo coinquilino. Arcano svelato.