È l’ora dei confronti al GF Vip tra Soleil Sorge e Alex Belli. Dopo una settima complessa, i due si sono confrontati a muso duro e le cose non sono andate proprio benissimo. Tutto è iniziato per colpa di un gioco: gli autori hanno invitato gli inquilini ad accogliere le new entry, raccontando ricordi dei primi giorni passati nella Casa di Cinecittà. A prendere il mano la situazione, naturalmente, Belli. Tutto d’un tratto però, però, Soleil si alza e se ne va. Cosa è successo?

Alex a quel punto la va a cercare e tra i due nascono scintille: “Mi irrita la mancanza di rispetto”, ha ‘azzannato’ Soleil Sorge. “Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue mancanze di rispetto, vedi sempre quelle degli altri. Tu sei sempre dalla parte della ragione, sei sempre quella giusta”, la controreplica piccata di Belli. Benzina sul fuoco. Infatti l’italoamericana ha alzato ulteriormente i toni: “Se vuoi parliamo di questo momento ben preciso, ma generalizzare è fuori da ogni logica. Evita di dire ‘Tu sei sempre, tu sei sempre…’.”

Poi ancora Soleil Sorge: “Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo drama scusa ma lo penso. […] C’è qualcosa che non mi torna e non mi fido, questo è quello che penso. Mi sembra tutto così incongruente e incoerente e a maggior ragione poi i vostri comportamenti. Poi le foto di Delia che mi ha fatto vedere Alfonso, e mi sono detta ‘quella non è nulla, è un backstage’”.





E non demorde Soleil Sorge: “Si tratta di eventi e sfilate a cui lavorate tu e Delia, allora è un ottimo modo per fare pubblicità anche al brand.Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a un’altra cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna”.

E conclude Soleil Sorge: “Io non sono tua moglie, non devi parlarmi così. Sai di cosa parlo, di quella ragazza che sai benissimo. Lì stavano architettando una finta cosa di gossip. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip e paparazzate”.