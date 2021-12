E si torna a parlare di Alex Belli e Soleil Sorge, da tempo etichettati come grandi protagonisti di questo GF Vip 6. Ora lei è rimasta da sola nella Casa, ma in quasi 3 mesi di reality vissuti praticamente in simbiosi hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. Lui sposato, lei con una persona misteriosa fuori: vicini, poi lontani e furiosi, poi di nuovo vicini fino a baciarsi appassionatamente in diverse occasioni.

Ma sul loro rapporto, oltre alla presenza di Delia Duran che più volte è intervenuta, è sempre aleggiato un forte sospetto: tra Soleil Sorge e Alex Belli tutto vero o tutto finto? Non solo i fan del GF Vip 6, sempre attentissimi e presentissimo sui social, ma anche alcuni coinquilini hanno presto espresso qualche dubbio sulla veridicità del loro legame.

Soleil Sorge e Alex Belli, il fuorionda al GF Vip 6

Qui arriviamo all’ultima puntata del GF Vip 6. Ultima in tutti i sensi per Alex Belli, squalificato per essere corso ad abbracciare Delia Duran in giardino violando quindi le norme di distanziamento anti Covid. Ma prima di arrivare al fatidico incontro moglie e marito, Alfonso Signorini ha mostrato ai telespettatori la clip del bacio appassionato con Soleil Sorge.





Quello scattato a poche ore dalla diretta dove alla fine Soleil Sorge gela l’attore dicendo “Bacio finto come te”. Lei sembra affranta sul divano accanto ad Alex Belli e piange. Mentre viene mandato in onda il filmato e i due pensando di non essere ripresi dalle telecamere della Casa cominciano a ridere, arrivando addirittura a battersi il cinque per il colpo di scena che sono riusciti a mettere in atto.

Solaia che in puntata piange, poi appena parte il video, pensando di non essere visti/ascoltati cominciano a ridere e battere il cinque per il colpo di scena che han messo in atto.

Ma no lei è vera e non recita #gfvip pic.twitter.com/jFbz4mOUHq December 14, 2021

Un fuorionda, questo che si vede nel tweet, che in un attimo ha fatto il giro della rete. E se già prima c’erano tanti dubbi sulla veridicità del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge certamente per i più scettici questo filmato fa tutto tranne che azzerarli. C’è addirittura chi è convinto che la squalifica sia stata premeditata e concordata…