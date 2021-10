Al Grande Fratello Vip non è più tempo di tenere nascoste le proprie idee. Altro che strategia. Negli ultimi giorni ne sono successe davvero tante, con discussioni, liti e faccia e faccia tra i concorrenti. Segno che il tempo passa e forse la pazienza inizia a venire a meno. Uno spiacevole episodio ha riguardato Miriana Trevisan. La ricordate? Appena qualche giorno fa la showgirl si era sfogata dicendo a Manila Nazzaro di notare un’atmosfera particolare, di astio, nei suoi confronti.

Miriana affermava di non essere accettata dalle altre vip. Ebbene, dopo le rassicurazioni, proprio recentemente c’è stata una conferma. Dopo il piacevole incontro con l’ex Pago, per Trevisan è arrivata la ‘mazzata’. La vip nella notte si è infatti resa conto che alcune coinquiline stavano parlando male di lei: “Sto sentendo e vedendo delle scene. Leggo il labiale…” le parole della Trevisan. Ma non è finita. Ora a sfogarsi è Soleil Sorge che se la prende con un concorrente.

Finita la diretta i vipponi del Grande Fratello Vip 6, come sempre, hanno parlato di quello che è successo in puntata. E Soleil Sorge ha rivelato ad Amedeo Goria di non sopportare per nulla Aldo Montano. Prima la giovane influencer ha attaccato lo schermidore in modo generico: “Dice e fa delle cose totalmente fuori luogo”. Poi ha rincarato la dose, affermando che mentre lei viene attaccata quando dice ciò che pensa, a lui viene concesso di dire qualsiasi cosa: “Per quale motivo a me viene criticata questa cosa, mentre a lui viene apprezzata?”.





Ma non è soltanto una questione di esprimere le proprie idee. Soleil Sorge attacca frontalmente Aldo Montano accusandolo di essere “un gran maleducato”. L’influencer non ne può davvero più e sbotta: “Dice spesso e volentieri parolacce, si comporta in maniera assurda. Fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia prima”. Non si tratta certo di comportamenti gravissimi, ma sono una costante: “Sono forse cose stupide – aggiunge Soleil – ma ne fa mille di cose così. Si permette di fare queste cose”.

Ora non è un mistero che tra Soleil Sorge e Aldo Montano non scorra buon sangue. Proprio lo sportivo ha nominato l’influencer venerdì 8 ottobre. E adesso Soleil boccia Aldo in modo inappellabile: “Non è tutto questo granché come persona. Sembra che lui sia intoccabile e non gli si possa dire nulla”. Insomma il comportamento del campione di scherma non va proprio giù a Soleil. Si arriverà, anche in questo caso, allo scontro tra i due?