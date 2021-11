E ora spunta la foto del presunto fidanzato di Soleil Sorge. L’influencer è tra gli inquilini in assoluto più chiacchierati di questo GF Vip 6 e agli spettatori più attenti non saranno sfuggiti i tre aerei inviati sulla Casa da quello che lei chiama “Superman”. Non si conosce la sua identità, ma visto anche il tenore dei messaggi molti non hanno dubbi che si tratti del suo amore misterioso.

“Sole amore, le valchirie illuminano”, “Amore che tutto divora distrugge e perdona” e “Connessi sempre oltre ogni cosa” le scritte sugli striscioni. Alla vista di queste frasi, Soleil Sorge non ha trattenuto l’emozione in giardino, davanti a tutti gli altri concorrenti. Poi, parlando con Jessica Selassie ha fatto capire che, forse, c’è qualcuno fuori dal GF Vip 6 per lei.

Soleil Sorge, la foto del presunto fidanzato

“Lui mi ha detto, prima di entrare in Casa, ‘come mi definisco, alla fine non è che possiamo dire che siamo fidanzati, però non single, di’ che sei già sposata”. Dunque da queste parole sembrerebbe che Soleil Sorge prima di entrare al GF Vip 6 abbia iniziato una frequentazione con qualcuno. Inoltre ha dichiarato di essere pronta persino a fare il grande passo e a sposare il suo compagno, qualora quest’ultimo le facesse una proposta ufficiale.





Chiaramente in rete gli utenti si sono scatenati e in molti stanno tentando di scoprire chi si nasconde dietro questo misterioso e romantico “Superman”. E qui entra in gioco Deianira Marzano, la blogger che fa spesso spoiler anche sui nuovi concorrenti del reality show di Canale 5. Ora ha pubblicato tra le Storie del suo profilo Instagram una foto che ritrae Soleil Sorge in compagnia del presunto fidanzato.

Si tratta di una foto che risale a questa estate, dunque prima dell’ingresso di Soleil Sorge all’interno della Casa più spiata d’Italia. “Questo dovrebbe essere il fidanzato di Soleil, quindi la Duran si mettesse l’animo in pace che Alex non gli interessa proprio”, aggiunge Deianira sotto la foto riferendosi all’ultimo faccia a faccia tra la gieffina e la moglie di Alex Belli che in puntata l’ha accusata nuovamente di essere una “gatta morta” e di aver tentato l’attore.