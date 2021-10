Non c’è pace per Soleil Sorge al GF Vip 6. Sin dai primi giorni si è imposta come grande protagonista di questa edizione del reality: appena entrata ha avuto forti scontri con Gianmaria Antinolfi, suo ex. Ha anche incontrato l’attuale fidanzata dell’imprenditore campano, Greta, e il confronto è stato tutt’altro che pacifico.

Ma, almeno per ora, l’apice è stato raggiunto quando per via di una sua frase infelice (“Non urlate, sembrate delle scimmie”) è stata accusata di razzismo, dentro e fuori la Casa. Per due ben dirette consecutive Alfonso Signorini ha dato spazio a questa vicenda, con alcune gieffine ancora sul piede di guerra e schierate contro Soleil Sorge dopo giorni dal “fattaccio”. Poi, dopo l’ennesimo chiarimento, il clima nella Casa del GF Vip 6 si è fatto più disteso. L’ex UeD ha ritrovato l’armonia con Gianmaria Antinolfi e anche con le ragazze che l’avevano attaccata duramente anche in diretta.

GF Vip 6, le vippone danno la colpa a Soleil Sorge

Ma nelle ultime ore Soleil Sorge è di nuovo diventata la protagonista dei discorsi della Casa per via di un altro episodio, questa volta spiacevole per tutti, che si sarebbe verificato per colpa sua. I concorrenti hanno infatti dovuto fare i conti per l’ennesima volta con l’assenza di acqua. Quando si concedono lunghe docce o bagni, la Casa resta a secco per un po’ ed è successo di nuovo.





È stato Samy Youssef a rendersi conto dell’accaduto e ad annunciare a Raffaella Fico, Jo Squillo, Carmen Russo e Manila Nazzaro, intente a struccarsi, la brutta notizia: “L’acqua non c’è”. Ovviamente le donne della Casa si sono subito preoccupate per come struccarsi o lavarsi i denti e Raffaella Fico, Jo Squillo e Jessica Hailé Selassié, in particolare, hanno rimarcato come il problema non possa essere risolto, se alcuni concorrenti continuano a concedersi una lunga doccia ogni sera.

E qui, dopo aver fatto mente locale, le vippone sono subito risalite all’ultima persona che ha fatto la doccia e che avrebbe consumato l’acqua a disposizione: “Soleil Sorge è stata l’ultima a fare la doccia, mentre facevamo lo show, ricordi? Ha lavato pure i capelli”, ha detto Jessica. “Bisognerebbe dirglielo però”, ha aggiunto Jo. E Raffaella Fico: “Questa storia delle docce deve finire. Il problema è che si fanno docce lunghe. Quando vediamo le persone cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a discutere?”.