“Perché non si sopportano”. Soleil e Mercedesz, gelo all’Isola e spifferata ‘boom’

Soleil Mercedesz non si sopportano, l’indiscrezione di Deianira Marzano prima del ritorno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Soleil Sorge è arrivata in spiaggia insieme a Vera Gemma, un’altra ex conoscenza del reality show condotto da Ilary Blasi. Le due, nelle vesti delle Piratesse, sono tornate in Honduras dopo aver partecipato al reality di Canale 5: Soleil Sorge nel 2019 e Vera Gemma nel 2021, con l’obiettivo di aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia e ovviamente, visti i loro caratteri, se ne vedranno delle belle.

Un arrivo particolarmente apprezzato da Edoardo Tavassi, che a Ilary Blasi ha confessato: “Ho sempre fatto apprezzamenti su di lei, ma non la conosco”, ha detto il fratello di Guendalina, che all’Isola dei Famosi ha stretto un bel rapporto con Mercedesz Henger, che non nutrirebbe molta simpatia per la nuova concorrente del reality show.





Soleil Mercedesz non si sopportano, l’indiscrezione di Deianira Marzano

Qualche giorno fa, inoltre, era stata Guendalina Tavassi a parlare dell’interesse coltivato dal fratello per Soleil Sorge, cosa che potrebbe ulteriormente infastidire la figlia di Eva Henger: “Mercedesz Henger mi piace, però non mi fido troppo di lei. Anche perché si è subito dichiarata innamorata. Addirittura dice che è bello pure da rasato con il ciuffettino dietro. Adesso però lui potrebbe salutare Mercedesz. Sì perché a L’Isola arriva Soleil Sorge e lui ha una cotta per lei da sempre. Davvero è innamorato pazzo di lei. Lui non sa che lunedì sera lei arriverà sull’isola. Non vedo l’ora di vederlo durante la diretta”.

Soleil Mercedesz non si sopportano? A quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano sì: “Questa sera Soleil e Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi – aveva confessato Deianira – Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa. Sì perché finalmente questa sera vedo la faccia di Mercedesz Henger quando vedrà Soleil. Visto che Mercedesz con persone in comune ha sempre sparlato di lei”.

La faccia di Mercedesz Herger non appena sbarcherà sull’isola Soleil Anastasia Sorge e le ruberà la scena👑😘 #isola #solearmy pic.twitter.com/QZAiMQPbKT — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 2, 2022

Dopo la segnalazione di Deianira Marzano è spuntato un video in cui le due erano ad un evento di beneficenza in cui si nota la faccia della giovane naufraga non proprio felice di lasciare spazio alla collega, che come ipotizzato dagli utenti del web le avrebbe rubato la scena durante l’intervista rilasciata durante l’evento di beneficenza di SGR Solidale ONLUS.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi ma bloccata in hotel: “La maledizione mi ha colpito”