Momenti di grande tensione al Grande Fratello a puntata finita. Terminato l’appuntamento in diretta del 10 febbraio, c’è stata una lite abbastanza pesante tra due concorrenti. Stefania Orlando ha attaccato la coinquilina, mentre erano tutti riuniti in giardino in piena notte. La conduttrice è parsa decisamente alterata e ha spiegato le ragioni di quella sua rabbia.

Infatti, rivolgendosi alla compagna di avventura del Grande Fratello, Stefania Orlando mha perso completamente la pazienza: “Fai meno la spiritosa perché non fai ridere nessuno. Fai ridere solo te stessa”. A quel punto è arrivata la replica immediata dell’altra concorrente: “Addirittura, ti ha toccato il ‘ruffiana‘?”.

Stefania Orlando ha ammesso di essersi offesa proprio perché ha un cuore, non come l’altra concorrente del Grande Fratello. Quest’ultima ha dato della falsa e della lec*** alla presentatrice con Stefy che ha aggiunto: “Io dico solo la mia opinione”. Ma nei confronti della Orlando è proseguito l’attacco della rivale in questa lite: “Tu hai le tue mosse”.

Stefania ha avuto questo scontro molto duro con Chiara. La Orlando ha accusato la coinquilina di essere andata oltre quando le ha detto: “Non ti vuole nessuno“. Non c’è stata alcuna tregua tra le due donne, visto che Stefania ha detto ancora: “Io rispetto la vostra opinione e mi prendo le accuse, ma la mia opinione non cambia: Chiara, avresti fatto più bella figura a non commentare la storia di Javier, visto che eri coinvolta”.

Chiara a Stefania:”ruffiana per me è che sei una lecca culo”



ma l’orizzontale esattamente cosa fa all’interno della casa?

stare sdraiata 24h/7 e sparlare di Helena e Javier? 💀#GrandeFratello #helevier #heleners #javi7 pic.twitter.com/ufVJkWzjXg — Brix (@NatashaCohen02) February 11, 2025

Stefania – avete insinuato a zeudi che l'avesse nominata helena, l'avete insinuata voi questa idea.

🐍🐍🐍🐍🐍 #grandefratello

chiara orizzontale arrenditi pic.twitter.com/1G8ux4rFa3 — WATER 🌊 (@pois0nedcupcake) February 11, 2025

Stefania ha accusato Chiara di una cosa specifica: “Avete insinuato a Zeudi che l’avesse nominata Helena, l’avete insinuata voi questa idea. Un’amica vera prima si accerta delle cose e poi parla. Sei carina, ma non sei credibile“. E la lite è finita qui, senza alcun chiarimento.