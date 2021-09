Le ultime notizie sulle condizioni di Giovanni Terzi preoccupano i fan. Il compagno di Simona Ventura ha infatti rivelato di avere una importante patologia ai polmoni. “Dopo una serie di analisi – le parole del giornalista – ho scoperto di avere una malattia genetica che ho ereditato da mia madre. Fino ad allora non ne sapevo nulla, a un certo punto si è accesa e ha iniziato a uccidere la respirazione e il mio polmone. È una malattia degenerativa che devo curare con medicine, che però mi hanno creato altri problemi tra cui il diabete”.

Proprio Simona Ventura ha parlato di questa difficile situazione nel corso di un’intervista a Novella2000. La conduttrice ha poi parlato del suo primo docufilm come regista “Le 7 giornate di Bergamo”, che ha presentato al Festival del Cinema di Venezia. Inoltre Simona ha voluto evidenziare alcuni aspetti della conduzione del Grande Fratello Vip da parte di Alfonso Signorini. Come sapete la Ventura di reality se ne intende, visto che ha condotto diverse edizioni de “L’Isola dei Famosi” oltre ad aver partecipato come concorrente.

Riguardo ai reality Simona Ventura ha affermato che è fondamentale che il conduttore riesca a tutelare i concorrenti. La posizione in cui i vip si trovano è effettivamente molto delicata. Poi ha aggiunto un pensiero su Alfonso Signorini, rivelando quale sia la sua ‘arma’: “Nei reality è fondamentale trovare un conduttore che protegga i suoi concorrenti, e in questo devo dire ‘chapeau’ ad Alfonso Signorini”.





Non è un caso, quindi, che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, inizialmente restii a partecipare, quando sanno che c’è Alfonso Signorini cambino idea. Il punto di vista di Simona Ventura sui reality si sposta poi sui concorrenti. Alla domanda sulla possibilità di diventare famosi grazie ad un reality la conduttrice afferma: “Sfondare nello spettacolo partecipando a un reality? È difficile…Format di questo tipo se ne sono fatti tanti in questi ultimi anni ed i concorrenti sono quasi tutti spariti nell’ombra”.

Infine, relativamente alla sua vita privata e al rapporto col compagno Giovanni Terzi, Simona Ventura ha dichiarato: “Siamo uniti più che mai… Ci uniscono tanti interessi nell’attività, ma anche tanti valori spirituali”. Poi ha rivelato cosa è avvenuto al loro primo incontro: “Quando ci siamo incontrati, ci siamo riconosciuti nei nostri pregi, difetti e sofferenze”.