Tensione alle stelle tra Simona Ventura Paola Perego e Heather Parisi. È successo tutto durante l’ultima puntata di “Citofonare Rai 2”. A mettere in mezzo la famosa cantante e ballerina, ci ha pensato Valeria Graci con il suo “Vale tutto”, in cui la comica commenta gli avvenimenti più interessanti della settimana. Chiaramente la comica non ha potuto menzionare l’ospitata di Heather Parisi a Belve, commentando con ironia.

Ma non solo, sembra che la Parisi abbia ricevuto un pignoramento avvenuto negli studi di “Belve” dopo la sua intervista. E come ciliegina sulla torna, un clamoroso quanto triste botta e risposta tra lei e la figlia Jacqueline Luna. Dopo questa carrellata di notizie, tutte a sfavore di Heather, Simona Ventura e Paola Perego ci hanno messo sopra il carico da 90. La comica ha quindi detto: “Heather Parisi che salutiamo, ciao Heather!”. Ma Simona Ventura non si è lasciata trasportare e ha puntualizzato serafica: “Io non la saluto”.

Leggi anche: “E ca**o”. Lucia Annunziata choc, parolaccia in diretta proprio all’ospite e scoppia il caso in Rai: cosa è successo





Tensione alle stelle tra Simona Ventura, Paola Perego e Heather Parisi

Sembra che tra le due infatti non scorra buon sangue, parliamo di quel momento di tensione avvenuto durante durante il Serale di “Amici di Maria De Filippi“ di qualche anno fa. Per chi non lo ricordasse, le due si sono scontrate più volte, facendosi anche pesanti accuse reciproche. All’epoca la Parisi aveva fatto intendere la Ventura inneggiasse alla ‘violenza‘. La risposta di Simona fu altrettanto pesante perché le disse di “posare il fiasco”.

Ebbene, anche se sono passati tanti anni, tra le due non scorre ancora buon sangue, anzi. Poco dopo è stata la volta di Paola Perego che mentre Valeria Graci parlava della visita degli ufficiali giudiziari alla cantante, avrebbe commentato, col sorriso sulle labbra, di aver ricevuto un messaggio dal marito Lucio Presta.

Simona non manda i saluti a Heather Parisi #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/dpkO24HD7U — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 19, 2023

Chiaramente si fa riferimento a un fatto: Heather Parisi infatti è finita nei guai dopo che l’agente dei Vip le ha intentato causa alcuni anni fa. Una condanna relativa che l’ha poi portata ad essere pignorata in occasione della registrazione della sua intervista a “Belve”. Insomma, tutto torna. Un momento di soddisfazioni personali, quello andato in onda a Citofonare Rai 2, non credete?

Leggi anche: “Tro*a”. Domenica In, Vittorio Sgarbi perde la testa in diretta: Mara Venier nel panico (VIDEO)