“Me l’hanno fatto per anni”. Simona Ventura, l’incubo prima della rinascita: “Vigliacchi”

Simona Ventura è tornata a parlare a 360 gradi della sua vita professionale e privata e lo ha fatto in un’intervista, rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Sono state davvero tante le domande poste alla conduttrice televisiva, protagonista del programma ‘Citofonare Rai2’ con Paola Perego. Ha voluto parlare apertamente di un momento della sua carriera, in cui è stata attaccata pesantemente. Ma ha avuto la forza di reagire e di contrastare coloro che la volevano praticamente diffamare a tutti i costi.

Pochi giorni fa si è soffermata su Alfonso Signorini: “Nei reality è fondamentale trovare un conduttore che protegga i suoi concorrenti, e in questo devo dire ‘chapeau’ ad Alfonso Signorini”. Poi alla domanda sulla possibilità di diventare famosi grazie ad un reality la conduttrice afferma: “Sfondare nello spettacolo partecipando a un reality? È difficile…Format di questo tipo se ne sono fatti tanti in questi ultimi anni ed i concorrenti sono quasi tutti spariti nell’ombra”. Ma torniamo all’attualità.

Innanzitutto Simona Ventura si è concentrata sulle sue esperienze lavorative: “Le mie trasmissioni simbolo sono state Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi e Le Iene. Sono programmi in cui sono stata la prima donna e ho sempre scelto la strada più difficile. Non sono mai stata imposta da qualcuno e quando non mi diverto più me ne vado. L’ultimo che mi ha divertita è stato Temptation Island Vip, ma non lo farei mai come concorrente. L’Isola dei Famosi non era uguale al copione, mi piaceva cavalcare l’imprevisto”.





Ma Simona Ventura non ha mai dimenticato una parte della sua vita, quando era stata accusata di una cosa gravissima, mai dimostrata tra l’altro con prove, che le ha fatto malissimo: “L’accusa più vigliacca che mi abbiano fatto – ha detto al ‘Corriere della Sera’ – è stata quella di essermi drogata. Per anni ho fatto l’esame del capello, questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta ora con il primo che ci riprova mi rifaccio casa”. Poi fortunatamente è riuscita a superare quel momentaccio.

Recentemente a far preoccupare Simona Ventura è stato il marito Giovanni Terzi: “Dopo una serie di analisi ho scoperto di avere una malattia genetica che ho ereditato da mia madre, fino ad allora non ne sapevo nulla, a un certo punto si è accesa e ha iniziato ad uccidere la respirazione e il mio polmone. Si tratta di una malattia degenerativa che devo curare con medicine che però mi hanno creato anche altri problemi”.