Silvia Toffanin, puntata attesissima quella di domenica 20 marzo 2022: a Verissimo ha infatti ospitato la sua amica Ilary Blasi, che per la prima volta ha parlato della presunta crisi con Francesco Totti e smentito ogni voce, e Jessica Selassié, che è reduce dalla vittoria del GF Vip 6, e le sue sorelle. Ancora: in studio anche Delia Duran con il suo Alex Belli e Davide Silvestri e la sua fidanzata.

Verissimo si conferma un programma di enorme successo anche nella domenica pomeriggio. I dati di ascolto parlano chiaro: ha raggiunto 2.393.000 spettatori (16.4%) nella prima parte dalle 16:29 alle 16:54, 2.669.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte dalle 16:54 alle 17:39 e 2.712.000 spettatori nella terza parte dalle 17:43 alle 18:39.

Silvia Toffanin, marca e prezzo dell’abito indossato a Verissimo

Così come Silvia Toffanin si conferma un’ottima padrona di casa, sempre elegante, mai sopra le righe e capace di emozionare (ed emozionarsi) e arrivare al cuore di ospiti vip e pubblico. A proposito di eleganza, anche i suoi look fanno scuola e l’ultimo abito sfoggiato in studio porta una ventata di primavera.





Per l’ultima puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha puntato su un outfit candido e sono stati diversi i i telespettatori che, dopo aver seguito la puntata si sono riversati sui social, complimentandosi con la compagna di Pier Silvio Berlusconi e cercando di scoprire qualcosa in più sul suo abito bianco in crêpe evers satin.

Firmato Marella, è lontano anni luce dai prezzi spesso altissimi dei look sfoggiati in passato da Silvia Toffanin. Attenzione, non è un vestito che costa poco ma è comunque accessibile perché costa 249 euro. In altre occasioni, e questo il pubblico ormai lo sa bene, la conduttrice ha optato per abiti molto più costosi, che superano abbondantemente il migliaio di euro.