“Ho detto no”. Silvia Toffanin, il rifiuto clamoroso al “sogno di tutti”

Silvia Toffanin è uno dei volti più amati del piccolo schermo e per la gioia del pubblico di Canale 5 sta per tornare al timone di Verissimo per una nuova stagione ricca di sorprese. Il countdown è iniziato, come si legge sulla pagina Instagram ufficiale del seguitissimo programma del sabato pomeriggio: “Silvia Toffanin vi aspetta da sabato 18 e domenica 19 settembre 2021”.

Bella, brava, mai sopra le righe: la conduttrice che ha mosso i suoi primi passi in tv come Letterina di Passaparola riesce a far sbottonare tutti i suoi ospiti ma non ha mai amato parlare di sé e della sua vita privata. Nella lunga intervista rilasciata a FqMagazine, però, Silvia Toffanin non solo ha presentato le tante novità di questa edizione di Verissimo, ma si è un po’ sbottonata, rivelando alcuni dettagli del suo essere mamma, compagna e figlia premurosissima.

Silvia Toffanin e il “no” clamoroso

Com’è noto, da tanti anni Silvia Toffanin è legata a Piersilvio Berlusconi, che è anche il papà dei suoi Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che entrambi hanno sempre protetto dalle luci dei riflettori. Ed è proprio grazie a lui che è diventata conduttrice, ammette nell’intervista: “Probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato lui non sarei qui a fare televisione”, le sue parole.





Ed è stato merito di Pier Silvio Berlusconi se è riuscita ad andare avanti dopo aver appreso della morte dell’amata mamma: “Sotto choc ho annullato tutto e sono tornata indietro – ha spiegato Silvia Toffanin – Piersilvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. […] Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei, ma la forza me l’ha data lui”.

Ma è fuori dubbio che Silvia Toffanin abbia talento e la capacità di far emozionare il pubblico. Eppure quando le è stata offerto il palco dell’Ariston ha rifiutato: “Se mi era stata offerta la co-conduzione? È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me”.