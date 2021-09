Si attendeva con grande ansia il confronto tra Alfonso Signorini e Amedeo Goria durante la diretta del Grande Fratello Vip. Come ricorderete, durante la settimana la Stephens aveva richiamato all’ordine il giornalista, stanca delle attenzioni e di tutte le avance. Atteggiamento duramente criticato anche dal pubblico, tanto che sui social ne hanno spesso chiesto l’espulsione. Sempre durante la settimana, Ainett Stephens ha voluto un chiarimento con Amedeo Goria. “Io sto al gioco – ha detto l’ex gatta nera – tu sei una persona molto simpatica, ma diamoci una calmata perchè io non voglio fraintendimenti”.

Ma è il momento della serata in diretta e Signorini decide di mettere le cose in chiaro con Goria: “A noi ci diverti quando fai il mandrillo, però le mani le devi tenere a posto, però la gatta nera ha tirato fuori gli artigli. Brava Ainette ad aver messo le cose in chiaro, perchè sicuramente Amedeo si comporterà in modo diverso e sicuramente più rispettoso”. Dal canto suo Amedeo Goria dice: “Ma io le faccio solo i grattini”, prova a giustificarsi.

“Ma quali grattini. Eri troppo invadente. La cosa importante è che tieni le mani a posto”, risponde Signorini. In studio, sia la Volpe che la Bruganelli sottolineano che l’atteggiamento del giornalista sia poco consono, e che da lui si sarebbero aspettato altro. “Sempre col pacco in vista – dice la Volpe – sempre con le mutande, hai superato anche un altro limite”.





E ancora: “Abbiamo visto che ti sei cambiato le mutande sotto al letto, capisci? C’è il rischio che la ‘ciondolata’ esca fuori. Certe cose, perché capisci che c’è un rischio, è meglio che te le vai a fare in bagno. Te lo dico giusto per mettere le cose in fila”. Poi ancora Signorini: “Hanno detto in moti: ma perché Ainett non cambia letto?”

E sempre Signorini: “Io non sono d’accordo. Lei è liberissima di stare dove si trova e invece c’è bisogno di più rispetto”. In chiusura Alfonso mostra un messaggio della fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, che dice “Se Francesca e Ainette continuano a stuzzicare Amedeo se la vedranno con me”, messaggio accolto con una fragorosa risata da parte della Cipriani che appella il giornalista con il dispregiativo “Peppo Pig”.