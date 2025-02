Importante comunicazione per Lorenzo al Grande Fratello. Sarà Alfonso Signorini in piena diretta a chiamare il modello e a dirgli tutto nel corso della puntata in diretta del 10 febbraio. Ormai la notizia si sta diffondendo ovunque e per lui si tratterebbe di un’informazione preziosissima, che darebbe la definitiva svolta al suo percorso nel reality show.

Infatti, Lorenzo al Grande Fratello sta per ottenere qualcosa di pazzesco e forse inaspettato fino a pochi mesi fa. Anche Shaila, nonostante gli alti e bassi nella coppia, potrebbe applaudire Spolverato mentre altri compagni potrebbero abbassare la testa e mostrare tutta la loro insofferenza.

Grande Fratello, importante comunicazione per Lorenzo

A rivelare quanto potrebbe accadere tra poche ore al Grande Fratello è stato il sito Angolo delle Notizie. Infatti, un sondaggio premia Lorenzo, che potrebbe entrare ufficialmente nella storia di questa edizione ottenendo l’obiettivo più ambito e che tutti inseguono sin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia.

Lorenzo dovrebbe essere il primo finalista maschio del GF, dato che nella serata del 10 febbraio verrà svelato il nome del gieffino che si qualificherà a questo attesissimo appuntamento. Stando al sondaggio di Angolo delle Notizie, lui avrebbe il 50% delle preferenze mentre Javier e Iago si fermerebbero rispettivamente al 40,1% e al 9,9% dei voti.

Vedremo se queste previsioni saranno rispettate e se Lorenzo diventerà davvero il primo finalista del Grande Fratello. Non resta che seguire la puntata per scoprire tutto.