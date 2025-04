Nuova svolta nel rapporto tra Shaila e Lorenzo, gli ex fidanzati che si sono innamorati al Grande Fratello ma che poi si sono lasciati per volontà di lei. La ballerina aveva deciso di troncare la relazione in diretta tv, durante la finalissima del reality show poi vinta da Jessica Morlacchi. E ora ci sarebbe stata una novità.

Infatti, Shaila e Lorenzo sarebbero arrivati a prendere una prima decisione in riferimento al legame che avevano e che poi avevano bruscamente interrotto. Grazie ad un’indiscrezione, è stato possibile ricostruire ciò che sarebbe accaduto in questi giorni e che finora non era emerso.

Leggi anche: “Dobbiamo dirvi di loro”. Helena e Javier, arriva una notizia importante sulla coppia





Lorenzo e Shaila, c’è una svolta: cosa si è scoperto

Una follower ha contattato l’influencer Deianira Marzano e quest’ultima ha fornito un aggiornamento inaspettato su Shaila e Lorenzo. C’è chi avrebbe voluto qualcosa in più, mentre altri si sono accontentati e sono felici di aver scoperto di questa prima svolta tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il modello.

Questa seguace della Marzano le ha chiesto: “Deia, buongiorno, pensi si siano visti o sentiti Shaila e Lorenzo? Grazie”. E Deianira ha scritto su Instagram: “Visti no, sentiti sì“. E a quel punto c’è stato un nuovo intervento di una follower: “Deia, infatti ieri Lorenzo era molto euforico, sicuro si sentono! Chissà”.

Quindi, ci sarebbe stato un primo riavvicinamento a distanza tra Shaila e Lorenzo ma nessun faccia a faccia di persona. Eppure c’è chi è convinto che anche questo si verificherà tra non molto.