Uomini e Donne è in pausa, come sempre durante le feste di Natale, ma le indiscrezioni non mancano. L’attesa del pubblico ora è tutta concentrata sul trono finito male di Michele Longobardi che, lo ricordiamo, è stato destinatario di una segnalazione che l’ha messo in veri guai. A quanto pare per tutto il periodo del suo trono si è sentito con un’altra ragazza esterna al parterre ma non al programma perché è un’ex corteggiatrice.

Una volta smascherato, Michele è stato costretto a lasciare il trono, accusato di aver ingannato e preso in giro la redazione di Maria De Filippi. Si è saputo tutto dalle anticipazioni ma la puntata deve ancora andare in onda. Così come un’altra, attesissima al pari di quella della cacciata di Michele: quella della scelta di Martina De Ioannon.

UeD, Martina sceglie lui: l’esterna che svela tutto

Dei 4, considerando 2 addi obbligati dei colleghi maschi e la moria di corteggiatori per la collega femmina, Martina è l’unica vicina alla scelta. Da un po’ di settimane, infatti, l’ex Temptation Island sta portando avanti il suo percorso in trasmissione con Gianmarco e Ciro, gli unici arrivati al rush finale. Chi sceglierà?

Alessandro Rosica ha pochi dubbi. L’esperto di gossip ha svelato nuovi retroscena su chi sarà la scelta finale e rivelato anche che in questi giorni si è concessa una nuova esterna in montagna, a Roccaraso, con Gianmarco: “Si sono baciati tutto il tempo”, ha scritto sui social postando una foto della “coppia”.

Non solo. Rosica ha anche aggiunto che, stando a quanto gli avrebbero svelato alcune amiche della tronista di UeD, Martina sarebbe oramai innamoratissima del romano: “Le voci che mi arrivarono tempo fa dalle sue amiche prendono sempre più piede, ovvero che Martina è stra-innamorata di Gianmarco e sceglierà lui”, ha sentenziato ancora l’esperto di gossip.