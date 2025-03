La 18esima edizione del Grande Fratello è quasi arrivata alla fine. Lunedì 10 marzo è andata in onda la 38esima puntata ed è stata cruciale perché il pubblico ha eletto la terza finalista. Dopo Lorenzo e Jessica, già nominati settimane fa, anche Zeudi arriverà fino in fondo. Ossia al 31 marzo, data della finalissima. Ma lunedì ci sono anche state le classiche nomination, quelle per un’eliminazione.

Al televoto sono finite tre persone e una di loro nel corso della prossima diretta uscirà per sempre dalla casa rinunciando così alla possibilità di vittoria. Chi uscirà fra Chiara, Stefania e Helena? Tre concorrenti forti, non c’è dubbio che chiunque delle tre esca lascerà un vuoto e sconvolgerà gli attuali equilibri della casa.

GF, l’ultima voce: “Fuori Signorini, lei alla conduzione”

Altra certezza è che quest’anno gli ascolti del Grande Fratello non hanno brillato. La 38esima puntata è stata seguita dal 2.136.000 telespettatori pari al 16,72% di share mentre il diretto concorrente su Rai1, ossia Belcanto, ha interessato 3.532.000 spettatori pari al 20,23% di share.

Ma come detto manca poco ormai alla finale e in attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate e soprattutto nell’ultima, proprio in queste ore in rete si sta facendo largo un gossip gigantesco che riguarda la conduzione del reality di Canale 5. Conduzione che, com’è noto, da anni è affidata ad Alfonso Signorini.

Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, però, sembrerebbe che stiano per arrivare dei veri stravolgimenti: non più Signorini in studio, a guidare gli inquilini della casa, ma Veronica Gentili. Proprio la stessa Veronica Gentili che, sempre dalle ultime voci, dovrebbe presentare anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ma sarà vero?