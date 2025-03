Grande Fratello, un’altra puntata piena di colpi di scena ma anche di tensioni. Nessuna eliminazione lunedì 10 marzo ma l’attesissima elezione della terza finalista di questa edizione: alla fine l’ha spuntata Zeudi. Ma nella prossima diretta ci sarà eccome un’uscita. A poco dalla finale, in programma il prossimo 31 marzo, rischiano di dire addio alla possibilità di vincere Chiara, Helena e Stefania.

Tre concorrenti forti e anche molto amate dal pubblico. Stefania è alla sua seconda esperienza al GF e proprio lunedì sera è stata protagonista di grossi scontri. Anche con Giglio, che è poi finito disperato e in lacrime in giardino. Tutto è iniziato durante il momento delle nomination, quando proprio Luca Giglioli ha votato la conduttrice.

GF, Giglio crolla dopo la diretta: in lacrime in giardino

A quel punto tra i due gieffini è partito un infuocato botta e risposta e così Stefania non ha risparmiato alcune critiche a Giglio, accusandolo di non esporsi mai. “Io ho il coraggio di dire le cose. Tu non dici mai nulla. Sei rock fuori ma dentro sei molto Heidi”, le sue parole precise.

Ma la lite è proseguita più tardi, a diretta finita, quando si sono trovati di nuovo faccia a faccia. In questa occasione Stefania Orlando ha rincarato la dose con Giglio: “Se ci rimani male non è colpa mia, fatti un po’ una corazza e cerca di essere un po’ più uomo. Tira fuori gli attributi, tira fuori chi è Giglio, invece di fare l’avvocato difensore di Lorenzo”.

“Mi consci zero – ha risposto visibilmente adirato lui – L’unica cosa per cui tu puoi attaccare è per il fatto che io difenda i miei amici”. Nel corso della notte Giglio si è anche sfogato su tutta questa faccenda prima con Lorenzo e Shaila e poi con Jessica ma soprattutto è letteralmente esploso: è finito in lacrime in giardino, come se non riuscisse più a sostenere la pressione. Riusciranno a chiarirsi?