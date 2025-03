Il Grande Fratello non è stato contraddistinto solamente da scontri nella serata del 10 marzo, ma anche da momenti toccanti e importanti. In uno di questi c’è stato l’incontro tra Lorenzo e la sua mamma Cristina, con la donna che ha preso posizione sul figlio e ha svelato alcuni aneddoti sul concorrente, che tanto ha fatto e sta facendo discutere per i suoi comportamenti sopra le righe.

Come ricordato dal sito Il Sussidiario, sono diversi gli episodi con Lorenzo protagonista in negativo. Il concorrente del Grande Fratello in questi mesi è stato accusato di aver bestemmiato, di aver fatto il saluto nazista e di aver compiuto gesti non proprio carini, come alzare la voce e scagliare pugni al muro. Ma mamma Cristina ha raccontato altro su di lui.

Grande Fratello, la mamma di Lorenzo lo incontra e spiega chi è davvero il figlio

Signorini ha chiesto alla mamma di Lorenzo cosa ne pensa degli atteggiamenti del giovane al Grande Fratello e lei ha esclamato in diretta: “Come mamma ho notato quello sfogo che lui ha avuto con i cuscini e posso dire che non è da lui, anche perché a casa non ha mai fatto azioni di questo genere. Mai alzato la voce con noi genitori, non ha mai peccato di educazione. Vedo una persona diversa, secondo me è arrivato ad un punto di particolare stanchezza come tutti del resto, ognuno ha il suo carattere”.

La signora Cristina ha aggiunto: “Anche il fatto di chiudersi e avere uno sfogo di pianto. Vi assicuro che mio figlio a casa non si è mai reso protagonista di questi episodi. Certo, ha un carattere che lo porta a dire quello che pensa senza problemi, anch’io ho delle discussioni con lui come giusto che sia. Si discute e si litiga, ma senza arrivare a queste cose”.

L’opinionista Cesara Buonamici non ha però accettato al 100% le parole della madre di Lorenzo, infatti secondo la giornalista la stanchezza c’entrerebbe poco con gli atteggiamenti di Spolverato.