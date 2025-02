Il vero tormentone della prima serata del Festival di Sanremo 2025 non è stata una canzone, ma un’esclamazione: “Si’ ‘na pret”. Il grido accorato, lanciato dalla platea dell’Ariston poco prima dell’esibizione di Rose Villain, ha fatto il giro del web, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale. Il pubblico sui social media non parla d’altro, i meme spopolano e la frase è entrata tra le ricerche più frequenti su Google. Addirittura, qualcuno ha già iniziato a remixarla in jingle e suonerie.

L’autore della battuta del momento è un giovane trentenne di Salerno, imprenditore con diversi interessi commerciali, che ieri ha assistito alla sua prima serata a Sanremo. Appassionato di musica, ha deciso di vivere l’esperienza del Festival dal vivo, anche per sostenere il suo concittadino Rocco Hunt. Questa sera sarà nuovamente tra il pubblico, ma assicura che questa volta resterà in silenzio e lontano dai riflettori.

Rose Villain a Sanremo 2025, chi ha urlato “Si’ ‘na petr” e cosa significa

Quello che è accaduto, però, è stato del tutto spontaneo. Nessuna premeditazione, nessun intento di farsi notare. Lui stesso ha raccontato: “È stato un gesto spontaneo, non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui”. Perfino la diretta interessata, Rose Villain, ha preso la cosa con ironia. Sui social, la cantante ha ricondiviso il video con un’emoticon di una pietra, mostrando di aver apprezzato il curioso siparietto.

L’espressione, tradotta letteralmente dal dialetto napoletano, significa “Sei una pietra”. Nella cultura popolare, il termine viene utilizzato in senso figurato per descrivere una donna dalla bellezza statuaria, paragonandola a una scultura di pietra perfetta. L’intento dell’autore della frase era proprio questo: sottolineare, con un tocco di ironia e spontaneità, la presenza scenica e il fascino di Rose Villain.

La frase è già entrata nella storia di questa edizione del Festival di Sanremo, e il fenomeno sembra tutt’altro che in fase calante. Se il giovane spettatore spera di restare nell’anonimato, il web ha deciso diversamente: “Si’ ‘na pret” è già diventato uno slogan iconico del Festival, e c’è chi scommette che lo sentiremo ancora a lungo.