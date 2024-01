Dopo il rientro in casa di Beatrice Luzzi, Rita Dalla Chiesa è tornata ad esprimersi sul comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello e in particolare, ad Anita Olivieri, da sempre acerrima “nemica” di Beatrice Luzzi, nonché una delle figure più controverse di questa edizione in quanto si dica abbia un flirt con uno degli autori e che questo la protegga dalle accuse, dalle nomination e soprattutto dai televoti.

“Beatrice gli amici ce li ha. Si chiamano Don Ciotti, Aldo Cazzullo, Nando Dalla Chiesa e tanti altri. Ma voi non sapete nemmeno chi siano, quello che fanno nella vita, i loro progetti sociali e umani. Non basta un bicchiere di vino per avere degli amici, Anita”, aveva scritto la conduttrice e politica di Forza Italia. E in tanti hanno convenuto con lei, visto che da mesi, ormai, il pubblico pensa che Anita sia una protetta di un autore del GF.





Grande Fratello, polemica su Anita e l’autore

Tutto è iniziato con la nomination d’ufficio al Grande Fratello 2023 a causa di un bigliettino che sua madre le aveva fatto recapitare di nascosto. Anita era riuscita ad avere la meglio su Mirko Brunetti, ma al pubblico l’esito del televoto non era andato giù e aveva iniziato ad avere dei dubbi. In realtà i dubbi erano sopraggiunti già prima ma in quel momento il pubblico è sbottato chiedendo delucidazioni in merito al caso.

In queste ore è spuntato in rete un video in cui Anita fa proprio riferimento all’autore e lo chiama addirittura ‘amore’. L’autore si chiama Alessandro Santucci e in queste ore è intervenuto in casa per chiedere alla Olivieri di indossare il microfono. La risposta di Anita ha spiazzato il pubblico, perché con nonchalance ha risposto: “Subito amore, messo”. A quel punto Greta le ha chiesto: “È lui?” e la gieffina ha annuito.

Autore (Santucci?): -“Anita il microfono”

Anita: -“Subito amore…messo”

Greta: -“È lui?”

Anita: -“Si è lui”



Ma siamo seri? Per quanto altro tempo ancora deve andare avanti questa sceneggiata? Vogliamo prendere provvedimenti o no?#grandefratello #gfpic.twitter.com/t2k7TZ8daB — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 13, 2024

Il video è circolato in rete e ha scatenato un furioso dibattito. “Ma siamo seri? Per quanto altro tempo ancora deve andare avanti questa sceneggiata? Vogliamo prendere provvedimenti o no?”, scrive una telespettatrice. “Senza vergogna”, “Quest’anno il gf è solo una truffa”, “Quindi anche Greta sa?? Allora solo Bea, Vittorio, Grecia, probabilmente Paolo e Letizia non sono al corrente….qui si gioca ad armi impari, è tutta una farsa. Vorrebbero vincere facile ma noi vediamo e li faremo uscire ad uno ad uno”, “Che squallore”, “Scriviamo tutti al Codacon”, sono solo alcuni dei commenti lasciati su Twitter dai telespettatori.