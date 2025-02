La ventinovesima puntata del Grande Fratello (del 6 febbraio 2025) ha lasciato il pubblico con numerosi interrogativi sulle dinamiche tra Javier Martinez e Helena Prestes, culminate in una notte nel tugurio carica di tensione emotiva. Nonostante l’eliminazione di Eva Grimaldi, l’attenzione si è concentrata sul rapporto altalenante tra i due concorrenti, già al centro di polemiche e colpi di scena nelle settimane precedenti.

Durante la puntata, Helena ha parlato apertamente del bacio con Javier, definendolo “un momento bello” e sottolineando di sentirsi “protetta” dal pallavolista argentino. Tuttavia, Javier ha manifestato insicurezza e incoerenza, ammettendo: “Mi sento vulnerabile perché non so dove sto andando. Non voglio attaccarmi troppo a nessuno”. Un atteggiamento che riprende le sue precedenti dichiarazioni in cui aveva negato un reale “trasporto” per Helena, alimentando dubbi sulla genuinità del loro legame.





Grande Fratello, Helena e Javier in tugurio: “Si spoglia…”

Dopo il confronto in salone, i due hanno trascorso ore nel tugurio, scenario già teatro di passati flirt. Qui, Javier ha cercato di chiarire la sua posizione. E le telecamere hanno ripreso momenti di vicinanza fisica e dialoghi intimi, con Helena che ha espresso confusione: “Non riesco a essere falsa: sono felice per noi, ma non sono un robot”. Una dinamica simile a quella vissuta con Zeudi Di Palma poche settimane prima, quando i due avevano scambiato coccole e un bacio notturno, scatenando l’ira dei fan di Helena.

Ad un certo punto poi, le telecamere hanno smesso di riprendere i due. Eppure in tanti hanno notato, poco prima che la regia passasse ad altre immagini, che Helena si stava spogliando proprio davanti a Javier. In tanti a questo punto hanno fatto congetture, non proprio assurde, vista la situazione. In molti hanno ipotizzato che a quel punto i due ci abbiamo dato dentro alla grande, chi invece che Javier non avrebbe avuto nessuna intenzione e chi si sia rifugiato in bagno con la scusa di un problema intestinale.

Fatto sta che Helena lo ha aspettato parecchio a letto, ma lui si è fatto attendere non poco. C’è poi da dire che in molti infatti credono che lui non sia davvero interessato alla Prestes, ma solo un opportunista. Anche in studio, durante la diretta, Cesara Buonamici ha bollato Javier come “incoerente”, mentre Beatrice Luzzi ha ironizzato: “Helena non merita un’altra giravolta”.

