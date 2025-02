Esplode la protesta di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. La coppia più discussa di questa edizione del reality show si sente messa da parte. Negli ultimi tempi, infatti, durante le dirette, la loro storia, che aveva catturato l’attenzione degli spettatori per mesi, viene sempre più trascurata. In realtà, tra i due le cose sembrano andare bene; dopo vari alti e bassi, Shaila e Lorenzo sembrano aver trovato una certa stabilità nella loro relazione.

Lorenzo e Shaila sembrano gelosi delle altre coppie che sono nate all’interno della Casa. Si sentono in qualche modo penalizzati, perché ad altri concorrenti che si sono fidanzati dopo di loro sono state fatti regali e sorprese da parte della produzione, mentre a loro no. Da tempo, ad esempio, Lollo e Shaila sognano di poter passare una notte das oli nel tugurio, ma non gli è ancora stato concesso.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione del Grande Fratello di organizzare una cena romantica per Stefania Orlando e Iago Garcia nell’altra ala della casa. Stefania è arrivata e ha trovato un tavolo imbandito con ogni leccornia. Ha scelto di invitare l’attore spagnolo e, in maniera del tutto inaspettata, i due hanno deciso di trascorrere la notte insieme, sempre nel tugurio.

Questo ha mandato su tutte le furie Lorenzo e Shaila, che si sentono non considerati. Eppure, loro sono la prima coppia nata nel programma. Ieri sera così, davanti alla barriera che separa la casa dal tugurio, i due hanno parlato tra di loro di un piano contro il conduttore del programma. “Io mi sono rotto le scatole, mai una gioia”, ha detto Shaila, delusa di essere ancora fuori dal tugurio. “Potremmo attuare una strategia – ha suggerito Lorenzo – amarci di meno affinché Signorini ci dedichi un po’ di tempo, dato che stanno dando spazio a coppie che neanche…”.

Shaila aveva manifestato tutto il suo malcontento poco prima anche con altri inquilini: “Alfonso non ha mantenuto la promessa. Io mi merito di passare una notte con il mio uomo da sola, ormai facciamo fatica a trovare intimità, spazi e libertà per farlo, siamo stressati. Signorini mi aveva promesso che avrei avuto questa occasione, e invece ci sono passati davanti Helena, Mariavittoria, Stefania”. Secondo Shaila, il tugurio è “sprecato” per Stefania e Iago Garcia: “Manco faranno l’amore. Però ho visto dei dettagli: ci sono delle scarpe e un accappatoio sul tavolo, mi sa che forse…”.

lollo: potremmo attuare una strategia,

amarci di meno affinché alfonso signorini ci dedichi un po’ di tempo per la coppia,dato che dà spazio a coppie che ne anche si si si

grazie alfonso eh 😡🔪🤬🔪



lui contro il pelato tutto per me❤️‍🔥 #shailenzo pic.twitter.com/PWPmJfACHr — ;☔️ (@NelNomedi_) February 21, 2025

Shaila: Anche Mattia, volta faccia, seven eigth.

Hai rotto il cazzo, seven one.#GrandeFratello pic.twitter.com/MDQVtnLJDs — Violett926 (@violett926) February 21, 2025

Il pubblico è spaccato. Una parte critica Shaila e Lorenzo, sostenendo che non dovrebbero lamentarsi. “Sono già stati in luna di miele in Spagna per una settimana, e hanno pure guardato i cellulari. Non vedo proprio motivo per cui dovrebbero protestare”, scrive un fan del GF su X. “Ma che rosiconi! Iniziano a inventare scuse ogni volta che non vengono presi in considerazione per una puntata!”, esprime un altro utente. D’altra parte, c’è chi dà loro ragione: “Hanno ragione, Signorini aveva promesso questa occasione a Shaila prima di San Valentino”.