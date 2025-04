Ma l’avete vista Shaila?”. Grande Fratello, l’ex della velina è senza pieta: parla di lei e Lorenzo. “Una miseria”

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo la fine del Grande Fratello, sembra sempre più definitiva. Nonostante il ritorno a Milano dell’ex velina nella giornata di ieri, tra i due non c’è stato alcun incontro. Lei è stata avvistata in un locale milanese insieme ad alcuni amici, come mostrano alcune foto condivise sui social. Spolverato, invece, ha festeggiato il suo rientro con una sorpresa organizzata dagli ex coinquilini del reality: Michael Castorino, Yulia Bruschi e Giglio, Federica Petagna e Stefano Tediosi.

Intanto, a intervenire sulla rottura ella coppia big del GF è stato poco fa Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, oggi sentimentalmente legato a un uomo. Ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Rizzo ha scelto di dire la sua con parole molto chiare.

“Cosa penso della rottura fra Shaila e Lorenzo? Sinceramente parlando, non mi interessa nemmeno un po’”, ha esordito. “Mi dissocio ad oggi da tutto e da questa persona che nella mia vita conta niente”. L’ex di Shaila ha poi voluto fare una precisazione su alcune sue precedenti dichiarazioni pubbliche: “Ci tengo a precisare che, se durante questi mesi mi sono permesso di esprimere delle mie idee, era solo frutto di una legittima difesa per via di vere e proprie calunnie nei miei confronti”.

Rizzo ha anche voluto sottolineare di aver voltato pagina: “Io sono un uomo, ho una persona accanto che mi ama e mi rispetta alla follia, ho una vita piena di cose belle e sono in pace con me stesso; non perdo ulteriore tempo a parlare di cose che, per me, non hanno la minima importanza. Come dico sempre, volo alto e lascio ai piccoli queste miserie”.

Quanto a Lorenzo Spolverato, l’opinione di Rizzo appare più moderata: “Penso che sia un ragazzo molto intelligente, a prescindere da tutti i difetti che può avere e tanti lati che, almeno televisivamente parlando, non ho approvato”. Tuttavia, riconosce a Lorenzo un certo potenziale: “Credo abbia una buona predisposizione al mondo dello spettacolo; gli consiglierei, soprattutto in questo periodo, di concentrarsi su se stesso e non pensare ad altro. La vita va avanti… e direi, menomale!”

Infine, alla domanda se accetterebbe mai di partecipare a un reality come The Couple proprio insieme a Lorenzo, la risposta è stata netta: “Semmai in futuro dovessi avere la possibilità di partecipare ad un reality, non vorrei mai essere definito come ‘ex di’. Ringraziando il cielo, ho una mia identità e potrei partecipare solo ed esclusivamente grazie alla mia persona ed alle mie capacità; quindi, la mia risposta è assolutamente no!”.

E ha aggiunto: “Chiaramente, contro Lorenzo non ho nulla, sono sicuro che anche lui sia d’accordo con me”.