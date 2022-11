Sesso nei camerini di Mattino Cinque, la bomba rivelata al settimanale Chi. Una notizia che Federica Panicucci non ha voluto commentare (e per ora non smentisce) che imbarazza la trasmissione e tutto il gruppo Mediaset. Federica Panicucci, negli ultimi anni, si è conquistata uno spazio sempre più grande all’interno del programma e un posto nel cuore dei telespettatori come dimostrano gli ascolti della mattina. A rilasciare l’intervista bomba sono due ex concorrenti del GF Vip.



A Chi hanno rivelato: “Guardi – spiega -, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”. Poi altri dettagli dell’intimità all’interno della Casa.

Leggi anche: “Glielo hanno già detto”. Federica Panicucci, delusione per il suo pubblico: Mediaset ha deciso





Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: sesso nei camerini di Mattino 5



“C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…”. Mistero invece su Mattino Cinque, anche se i sospetti ricadono sul camerino. Loro sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prossimi sposi. Meno di due settimane fa infatti Ignazio ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata con tanto di anello e video postato sui social: in questi giorni la coppia ha alloggiato al San Luis Lodges, un hotel extralusso in Alto Adige nei pressi di Merano.



I fan credevano che i due avessero scelto questo luogo per festeggiare l’anniversario di fidanzamento e, invece, Ignazio Moser ha organizzato il tutto per chiedere la mano dell’amata. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scritto Ignazio Moser a corredo del post in cui si vede uno stralcio della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser ha donato l’anello con cui ha dichiarato a Cecilia Rodriguez di volerla condurla all’altare.



Chi sembra non averla presa benissimo è papà Francesco. “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.