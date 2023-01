“Ora è ufficiale”. Serena Bortone, voci spente: la notizia definitiva sulla conduttrice

La notizia su Serena Bortone e Oggi è un altro giorno è arrivata. Manca solamente il comunicato ufficiale da parte della Rai, ma ormai sembrano non esserci più dubbi sul suo futuro. Sono uscite fuori tantissime voci sulla conduttrice televisiva e ne sono uscite di tutti i tipi. Infatti, alcune facevano riferimento a news molto interessanti, mentre altre la davano sempre più vicina all’abbandono. Adesso TvBlog è riuscito ad avere in anteprima un’informazione molto preziosa sulla presentatrice della tv pubblica.

A proposito di Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno si è presentata con la mano fasciata. E ha poi raccontato di aver avuto una sindrome: “Non esageriamo, ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain. Mi hanno detto solo che se mi operavo risolvevo il problema, quindi mi sono operata”. Ma cosa sarebbe la sindrome di De Quervain? Come è possibile leggere sul sito Gvmnet.it, si tratta di “una tenosivite stenosante, che sarebbe un’infiammazione che colpisce la guaina che riveste i due tendini collegati al movimento del pollice”.

Serena Bortone, cosa succede ad Oggi è un altro giorno: la decisione Rai

La Rai ha voluto mettere un punto probabilmente decisivo sulla questione legata a Serena Bortone e alla sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Come ha ricordato il sito Lanostratv, si è parlato con forza nelle scorse settimane di un addio della popolare conduttrice per cedere il posto a un collega. I nomi più gettonati erano stati quelli di Pierluigi Diaco e Salvo Sottile. Ma ora TvBlog ha avuto in anteprima una notizia, che può certamente tranquillizzare tantissimi telespettatori che erano in apprensione.

Ecco l’annuncio di Tvblog sul suo sito, a proposito di Serena Bortone: “Praticamente certa la conferma di Oggi è un altro giorno e della sua conduttrice Serena Bortone anche per la prossima stagione televisiva, sempre nella prima parte del pomeriggio feriale di Rai1”. Le brutte indiscrezioni sul suo futuro sono quindi state rispedite al mittente. Non solo lei continuerà senza problemi questa stagione, ma potrà tranquillamente andare successivamente in vacanza perché l’anno prossimo ci sarà ancora.

Serena Bortone è al timone di Oggi è un altro giorno dal 2020, mentre precedentemente aveva condotto TeleCamere su Rai3 nel 2006, Agorà Estate sempre su Rai3 dal 2013 al 2017 e Agorà sullo stesso canale dal 2017 al 2020. Lei è inoltre autrice di Oggi è un altro giorno.