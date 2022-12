Clamorosa notizia su Serena Bortone, che potrebbe essere sostituita da un conduttore. Quest’ultimo sarebbe ormai pronto a rubarle il posto, generando incredulità nel pubblico della presentatrice di Oggi è un altro giorno. L’indiscrezione è davvero pazzesca e, se dovesse essere confermata, ci sarà una fetta di pubblico che resterà insoddisfatta. Ma ovviamente ci sarebbe gioia enorme invece di coloro che apprezzano il presentatore, che starebbe facendo di tutto per guadagnarsi quella posizione.

Un vero e proprio colpo di scena sul futuro di Serena Bortone, che tra non molto potrebbe essere sostituita da un noto conduttore. Venerdì scorso, 2 dicembre, lei ha avuto non poche difficoltà nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno. Questo quanto detto da Serena Bortone, rivolgendosi anche al pubblico: “Io sono senza voce, arrivo al venerdì in queste condizioni”. Poi in riferimento ad alcuni affetti stabili: “Mi fate venire il mal di mare per come vi muovete, sciocchini”. Ma veniamo al presente.

Serena Bortone sostituita da un conduttore? L’indiscrezione bomba

Non siamo ancora nel campo delle ufficialità, ma c’è la possibilità che Serena Bortone sia sostituita da un conduttore a partire dalla prossima stagione televisiva. A riportare tutto è stato il sito de La Stampa, infatti la trasmissione Oggi è un altro giorno potrebbe non essere trasmessa più per lasciare spazio al programma del collega. Non resta che attendere ulteriori notizie, ma sicuramente la tristezza della donna sarebbe palpabile e una decisione del genere sarebbe difficilissima da accettare.

Secondo La Stampa, a prendere il posto di Serena Bortone sarebbe Pierluigi Diaco, attuale conduttore di Bella Ma’ su Rai2. Vorrebbe quindi fare un ulteriore salto di qualità e conquistare il pomeriggio del primo canale della televisione pubblica italiana. Lei certamente farà di tutto per difendere il suo programma, ma la parola fine spetterà ovviamente ai vertici della Rai. Ribadiamo comunque che per ora non ci sono conferme né in seno a viale Mazzini né da parte dei due diretti interessati alla vicenda.

Diaco è alla guida di Bella Ma’ da quest’anno, mentre nel 2021 e fino all’anno in corso è stato protagonista pure di Ti sento. Da segnalare nel recente passato anche la conduzione di Io e te nella stagione 2019-2020. Per quanto riguarda il suo privato, nel 2017 ha fatto un’unione civile col collega Alessio Orsingher.