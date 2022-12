Momento di alta tensione nello studio di Serena Bortone. Ad Oggi è un altro giorno di venerdì 9 dicembre la padrona di casa si è indispettita non poco per alcune parole di un ospite, che avrebbero messo in dubbio un aspetto molto importante della conduttrice televisiva. E per questa ragione l’ha subito stoppato, riferendo quale fosse la sua opinione in merito ad un argomento parecchio delicato. Il pubblico è rimasto spiazzato dinanzi ad una querelle, che si è aperta da un momento all’altro durante la diretta.

Serena Bortone ha protestato ad Oggi è un altro giorno con questo ospite e glielo ha fatto notare senza tanti giri di parole. Ad inizio settimana è uscita fuori una voce negativa sul suo futuro. riportare tutto è stato il sito de La Stampa, infatti la trasmissione Oggi è un altro giorno potrebbe non essere trasmessa più per lasciare spazio al programma del collega. A sostituirla l’anno prossimo sarebbe Pierluigi Diaco, attuale conduttore di Bella Ma’ su Rai2. Vorrebbe quindi conquistare il pomeriggio di Rai1.

Serena Bortone protesta ad Oggi è un altro giorno: “No al razzismo”

Davanti a Serena Bortone, nello studio di Oggi è un altro giorno, si stava parlando di Harry e Meghan Markle quando l’ospite ha esclamato: “Vi faccio un esempio, in questo salotto manca una persona di colore che può spiegare come ci si senta, cosa sia il razzismo e quanto sia brutto. Questo documentario, oltre alle tante pecche, ci insegna che dobbiamo imparare a scardinare dei nostri pregiudizi”. Pensando che fosse un attacco implicito a lei, la presentatrice Rai si è innervosita e ha fatto dovute precisazioni.

E Serena Bortone ha detto, come ripreso dai colleghi de Lanostratv: “Non è che io abbia detto che la questione del razzismo potesse essere tollerata. Non può essere tollerata mai e questo non è chiaro, di più. Chi segue questo programma non solo lo sa ma lo sa a memoria, questo sia chiaro. Io ponevo una domanda, mettevo a confronto due versioni. Il tema è un altro, se effettivamente le accuse a Meghan arrivassero per motivi razziali. E se tu vuoi il mio personale parere un po’ sì”.

La polemica è nata tra Serena Bortone e il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti. C’è stata comunque incomprensione tra la conduttrice televisiva e l’ospite di Oggi è un altro giorno, infatti successivamente tutto è rientrato e la trasmissione è andata avanti senza ulteriori problemi.