Momento di grande dolore di Serena Bortone, che a Oggi è un altro giorno si è soffermata su una grande perdita. Un lutto davvero devastante, davanti al quale la conduttrice televisiva non poteva restarne indifferente. Infatti, nella prima puntata della settimana appena iniziata, si è rivolta verso i telespettatori e ha comunicato a tutti questa terribile notizia. Sconforto totale non soltanto per lei e per gli ospiti in studio, anche per tutti coloro che in quegli istanti erano sintonizzati su Rai1.

Serena Bortone ha esordito ad Oggi è un altro giorno con la foto di colui che è purtroppo morto nelle scorse ore, causando un grave lutto. Attraverso il maxischermo ha fatto vedere a tutti un’immagine della persona defunta e si è espressa subito così: “Oggi (3 aprile n.d.r.) non potevamo non aprire ricordando lui“. Poi lei e altri protagonisti della trasmissione sono entrati maggiormente nei dettagli, dando informazioni sulla persona scomparsa e su quanto di buono abbia fatto nella sua lunga carriera.

Serena Bortone triste ad Oggi è un altro giorno per un lutto

Successivamente Serena Bortone, sempre in rigorosa diretta ad Oggi è un altro giorno, ha parlato così del lutto che l’ha sconvolta: “Era un grandissimo compositore, queste sono le note della colonna sonora di Merry Christmas Mr. Lawrence, il cui titolo italiano è Furyo, che lo ha visto nelle vesti anche di attore. Lui era bellissimo, autore di una musica rarefatta, allo stesso tempo semplice e complessa. Era un uomo veramente straordinario. Anni fa è stato ospite in un programma nel quale lavoravo, una volta visto ne sono rimasta incantata”.

A morire è stato il compositore originario del Giappone, Ryuichi Sakamoto. La Bortone ha aggiunto ancora su di lui: “Ero in realtà già incantata da lui, ero veramente innamorata di Ryuichi Sakamoto, come lo sono stati tutti coloro che amano la musica”. Giudizio commovente anche da parte di Samuel Peron: “Era giapponese nel senso più vero del termine, sentite che capolavoro che ha composto”. Lui è deceduto a 71 anni dopo aver combattuto a lungo contro una gravissima patologia, un tumore che lo aveva colpito alla gola.

Sakamoto ha toccato tantissimi generi musicali, infatti parliamo di musica elettronica, pop, neoclassica e bossa nova per citarne alcuni. Oltre a Furyio, indimenticabili le sue composizioni de L’ultimo imperatore e de Il tè nel deserto.