Serena Autieri è alla conduzione di Dedicato dalla scorsa estate. Il talk show che ha debuttato nella fascia mattutina dal lunedì al venerdì la scorsa estate 2021 da novembre 2021 è passato al sabato pomeriggio. Nei mesi estivi è andato molto bene soprattutto dal punto di vista degli ascolti tanto che la Rai ha deciso di riproporlo nella fascia del sabato pomeriggio di Rai1. La trasmissione è dedicata alle persone comuni. Protagoniste sono le storie, storie di incontri, ma anche di grandi distanze finalmente colmate, storie di chi vuole raccontarsi e trasferire il proprio sentimento di amore, gratitudine o ricordo ad una persona cara. Il tutto con la formula della dedica musicale, ma anche della dedica legata a un film o a un programma televisivo scovato nelle Teche Rai.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che non farà certo piacere a Serena Autieri che guida questo programma con grande professionalità e allo stesso tempo tanta passione. Infatti, secondo quanto riporta il portale TvBlog, la Rai ha deciso di chiudere Dedicato alla fine di questa stagione televisiva. La scorsa estate la trasmissione aveva viaggiato intorno al 15% di share, mentre nella versione invernale si è attestata intorno al 10% non riuscendo a far leva sull’assenza di Amici dalla programmazione del sabato.





“Esperimento dunque non riuscito questo di Dedicato al sabato pomeriggio che non tornerà il prossimo autunno su Rai1. Al suo posto torna alle ore 14 il programma diretto e condotto da Donatella Bianchi Linea blu vivere il mare, cui partecipa come eterno ragazzo di bottega, anzi vista la situazione, il mozzo di bordo, il bello e bravo Fabio Gallo, che questa estate vedremo anche nel programma del mattino del fine settimana di Rai1 che prenderà il posto di Unomattina in famiglia”, scrive TvBlog.

Per quanto riguarda Serena Autieri si tratta di una notizia poco piacevole, ma la conduttrice può comunque consolarsi col fatto che non è stata del tutto allontanata, anzi a lei – stando a quanto riportato dal sito – sarebbe stata offerta la fascia del sabato mezzogiorno di Rai2 del prossimo autunno con un altro programma ancora tutto da strutturare, ma differente da Dedicato.

Sempre TvBlog riferisce che ci sarebbe aria di rivoluzione nella programmazione del pomeriggio di Rai1. Non solo l’addio di Dedicato, condotto da Serena Autieri, dal prossimo autunno è previsto il ritorno alle ore 14 di Linea blu (e poi Linea bianca) e una rimodulazione degli orari (A sua immagine resterà per forza di cose) con Marco Liorni che raddoppia, oltre a Italia sì sarà al timone anche di Reazione a catena che si allungherà a tutto settembre e di conseguenza slitterà ad ottobre l’inizio dell’Eredità con Flavio Insinna.

