“Puoi farlo per me?”. E Serena Autieri scoppia in lacrime in diretta dopo il gesto dell’ospite vip

Grande commozione a Dedicato per Serena Autieri, il programma che da lunedì mattina, 28 giugno, tiene compagnia agli italiani su Rai 1. Un battesimo del fuoco per la giornalista che, nei giorni scorsi, ha avuto la benedizione di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. Format innovativo e di sicuro effetto, ‘Dedicato’ prevede che un ospite del mondo dello spettacolo racconti ogni mattina aneddoti e ricordi della sua vita.



A far emozionare Serena Autieri, nel corso della prima puntata, era stata la figlia Giulia con una dedica speciale. “Ti volevo dire che ti guarderò e ti faccio un enorme in bocca al lupo per questo nuovo programma ‘Dedicato’. Ciao un bacio”. “Questo è proprio un colpo basso, bassissimo. Va beh, vi aspetto domani, ciao amore mio, ci vediamo tra qualche giorno”, aveva risposto Serena Autieri. Giulia e la mamma non si vedono da qualche giorno e in attesa del ritorno a casa di Serena la figlia sta dai nonni.



Con gli occhi inumiditi per l’inattesa sorpresa Serena Autieri aveva quindi dato appuntamento a domani (oggi) martedì 29 giugno, per la seconda puntata di “Dedicato”. Puntata che, però, non è andata in onda al consueto orario delle 9 e 55, ma inizierà con un po’ di ritardo. Sulle reti Rai, infatti, ci sarà spazio per la messa in ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo. “Ci vediamo domani mattina alle 11:15, mandateci le vostre dediche” ha salutato Serena Autieri.





Ma le sorprese non sono comunque mancate. Ospite è stato Gerardo Ferrara, il sosia, sul set de “Il postino” di Massimo Troisi. Gerardo Ferrara, di professione insegnante di educazione fisica e incaricato di girare le scene più faticose, quelle in biciletta. Ospite da remoto anche Maria Grazia Cucinotta, che ha ricordato Ferrarai. “Mi tranquillizzavi con i tuoi sorrisi e con la tua calma – ha confidato – ti ringrazio grazie perché sei rimasto una persona fantastica e perché oggi ci dai la possibilità di parlare di Massimo e di ricordare le sue ultime giornate”.



E ancora: “Che poi ultime non sono dato che continuiamo a parlare di lui tutti i giorni”. Poi Maria Grazia Cucinotta chiede di ascoltare “Quando”. A interpretarla è proprio Serena Autieri che non riesce a trattenersi e scoppia in lacrime nel ricordo del regista scomparso.