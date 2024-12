Nella serata di mercoledì 18 dicembre, al Grande Fratello c’è stato un confronto tra Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. La dottoressa ha infatti chiesto al coinquilino il perché del suo allontanamento ma stanco del vittimismo della sua amica, il pallavolista ha prontamente replicato: “Non ho ancora capito chi sei tu realmente”. Approfittando di un momento di relax, Mariavittoria ha chiesto a Javier di parlare un momento per capire in che direzione stian andando la loro amicizia.

A quel punto Martinez ha esordito: “Ti vedo cambiata”. Poi Mariavittoria ha cercato di spiegare: “Io non sono cambiata. Forse dici questo perché non ti difendo più a spada tratta come prima?”. E ancora: “Non riesco ad avvicinarmi a te se ti vedo nel letto a parlare con Amanda e Alfonso. Sono due persone con le quali ora non riesco ad avere un dialogo. Non mi fido di Amanda”.

“Non ti riconosco più”. Grande Fratello, gelo tra Javier e MaVi: lui deluso da quei gesti







Grande Fratello, le accuse ad Amanda: “Non metti il microfono”. Ma il GF sgrida Tommaso

Proprio Amanda è finita al centro di una discussione con Shaila, Mariavittoria, Giglio e Tommaso. I tre inquilini hanno accusato la concorrenti di sparlare senza microfono e di levarlo per avere modo di parlare senza essere ascoltata. La sorella si Loredana ha rispedito le accuse ai mittenti, chiedendo con chi avesse compiuto questo gesto. “Con chi, almeno? Se io non lo faccio e qualcuno lo dice vorrei almeno essere illuminata”, ha chiesto Amanda.

Tommaso era dietro di lei e proprio mentre diceva: “Ogni tanto se lo leva”, il Grande Fratello è intervenuto nella casa per dire proprio all’idraulico di mettersi il microfono: “Tommaso, il microfono”, sono state le parole della regia e a quel punto Amanda ha preso la palla al balzo per ironizzare, visto che stava subendo le accuse per non aver indossato il microfono da Mariavittoria (che invece con lei ha sempre avuto un bellissimo rapporto ma ormai è arrivata una crepa che sembra insanabile), Shaila, Giglio e Tommaso. “Eh, metti il microfono Tommaso”, ha ribadito la Lecciso.

Al video della figuraccia del gruppetto sono arrivati diversi commenti. “Amanda lucida. Ha capito i giochetti di Maria Vittoria e ne ha le palline piene. Vogliamo capirla?”, “Mammamia Mavi che paranoica….e quanto sta a rosica’ che Amanda e stata la preferita della casa”, “Insieme a Maria Vittoria dovrebbero andare da uno bravo!”, “Brava Amanda la vera arpia che fa gli inciuci sei tu Maria vittoria”, “Tommaso ce l’ha con Amanda perché è l unica che ha capito che MV non lo vuole proprio e lo dice…..ma lui non lo vuole accettare….maschilista controllore oppressivo non mi piace proprio questo ragazzo…Alfonso e javi i migliori”, “Che figura di m***”.