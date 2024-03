Lite a È sempre carta bianca tra due ospiti della conduttrice Bianca Berlinguer. Martedì 26 marzo 2024, su Rete 4 è andata in onda la puntata settimanale del talk che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Nella puntata spazio al sanguinoso attentato alla Crocus City Hall di Mosca. L’attentato è costato la vita a 137 morti, mentre 180 sono i feriti di quello che potrebbe scatenare una serie di ripercussioni a livello mondiale. In studio tantissimi ospiti e personaggi del mondo della politica e dell’informazione pronti a discutere e confrontarsi sui vari temi. Tra questi il professor Alessandro Orsini e il giornalista Stefano Cappellini.

È sempre CartaBianca, Cappellini ride e Orsini lo insulta

I due sono stati protagonisti di una lite e Bianca Berlinguer è dovuta intervenire per riportarli alla calma. “Professore, sta perdendo il controllo di se stesso”, ha detto la conduttrice provando ad arginare il professor Alessandro Orsini. Il docente di sociologia del terrorismo internazionale, collegato con lo studio, si è infiammato nella discussione scagliandosi con un insulto contro il giornalista Stefano Cappellini, accusato di aver sorriso durante l’intervento del professore.

“Cappellini, lei è veramente un cre…, non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io parlo di cose gravissime”, dice Orsini mentre la conduttrice tenta a fatica di ricondurre l’ospite ad un linguaggio più consono. “No no no vabbè”, dice il giornalista di Repubblica. Bianca Berlinguer richiama Orsini: “Io non accetto che lei insulti Cappellini, allora per favore io non posso accettare che lei insulti un mio ospite, non accetto che lei si permetta di insultare un mio ospite”.

“Io non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io sto parlando di cose gravissime, mentre muoiono migliaia di persone in Ucraina. Il pagliaccio lo vada a fare a Repubblica”, l’affondo di Orsini, infastidito dal sorriso del giornalista, che risponde: “È impossibile proseguire il dibattito, è intollerabile, è veramente intollerabile, è una persona disturbata”. “Professore, lei deve stare tranquillo perché quando è tranquillo la seguiamo tutti, invece ora sta perdendo il controllo”, ha detto la Berlinguer provando a spegnere gli animi del professore.