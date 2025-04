Tensione alle stelle tra Myrta Merlino e la famosa, infatti nel corso del programma Pomeriggio Cinque andato in onda il 17 aprile, la conduttrice ha svelato che questo personaggio noto ha deciso di rifiutare il suo invito. Un vero e proprio colpo di scena che ha infiammato le scorse ore.

La battaglia a distanza era già nata sui social network, con Myrta Merlino che aveva polemizzato con le posizioni assunte dalla famosa su un tema molto delicato. Ma proprio durante Pomeriggio Cinque ha voluto fare ulteriori precisazioni e ha rivelato che l’invito era stato fatto, ma che è stato declinato.

Leggi anche: “Situazione rovente”. Indiscrezioni da Mediaset su Myrta Merlino





Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino: “Heather Parisi non ha accettato l’invito”

Infatti, come si è potuto ascoltare dalle parole di Myrta Merlino, lei ha avuto incomprensioni con Heather Parisi e su quest’ultima ha detto: “Oggi ti ho cercata per invitarti in trasmissione e mi hai detto che non eri disponibile a farlo. Per il futuro sarai sempre accolta nel mio studio a braccia aperte per un confronto diretto, sereno e rispettoso”.

La lite social era nata perché Heather Parisi vuole raccogliere le firme per abolire gli obblighi vaccinali pediatrici e le sanzioni: “Cari genitori, l’obbligo vaccinale pediatrico è l’ennesimo sopruso di uno Stato che vuole trattarci come ignoranti, incapaci di capire, giudicare e decidere la salute dei nostri figli”. Myrta aveva quindi risposo: “Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza”.

La ballerina aveva quindi deciso di reagire ulteriormente: “Se il mio video fosse stato trasmesso integralmente, senza tagli arbitrari dopo la prima frase, sarebbe stato chiaro che non ho espresso disquisizioni medico-scientifiche, ma ho semplicemente dichiarato il mio sostegno alla raccolta firme per il referendum sull’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica. Credo che i genitori, consultando il medico di fiducia, debbano poter scegliere il meglio per i propri figli”.

Myrta Merlino risponde a Heather Parisi#Pomeriggio5 pic.twitter.com/W2ZvReznlU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 17, 2025

E durante Pomeriggio Cinque del 17 aprile Myrta ha spiegato meglio le sue idee: “Gentile Heather Parisi, io ti ringrazio per la tua risposta e la premura con cui hai voluto chiarire il tuo pensiero. E con la stessa chiarezza ti voglio rispondere. Non è discutibile l’obbligo vaccinale perché non può essere oggetto di dibattito tra genitori. Quando si parla di salute si deve pensare alla collettività, i nostri figli vanno in scuole in cui incontrano bambini fragili e vaccinare è un nostro dovere”.

Sul presunto blocco dei commenti sul video di Heather Parisi, smentito dalla stessa, la presentatrice Mediaset ha aggiunto: “I miei autori hanno provato a rispondere a quel tuo video in diversi momenti della giornata E ogni volta che ci hanno provato c’era scritto che non era aperto ai commenti Sarà un problema tecnico? Ci dispiace moltissimo”.