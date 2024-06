Un messaggio affidato ai social, chiuso nella didascalia che su Instagram fa da sfondo alla foto del matrimonio de volto di Amici. Parole piena d’amore e sentimento: “L’amore, mentre la vita ci incalza, è semplicemente un’onda alta sopra le onde”. E quelle onde, noi Giorgio le sappiamo davvero cavalcare bene. Il tempo passa, succedono mille cose e non è poi così facile imparare dai propri errori e crescere diventando persone migliori”.

>> “Perché la maglia è azzurra”. Bandiera verde, bianco e rosso, ma è la nazionale degli “Azzurri”. Il curioso motivo della scelta di questo colore

“Ma se mi chiedessero qual è la cosa più importante che la vita mi ha insegnato, io risponderei “ad essere coraggiosa”. Che si può essere felici solo con una certa dose di coraggio ed incoscienza. Grazie a chi ci capisce, a chi è con noi, a chi ci vuole bene veramente. La vita ci sa dare grandi batoste, ma a volte sa anche essere molto gentile. Viva l’amore sempre. 20/06/24”.





Amici, matrimonio bis per l’ex del programma Monica Hill

Per l’ex di Amici è il secondo matrimonio. Nel 2011, infatti, sposò sposato Andrea Morelli, il chitarrista di Cesare Cremonini dal quale non ha mai avuto figli. Chiusa quella parabola, ha ritrovato l’amore sempre con un chitarrista: Giorgio Secco, classe 1964 e accanto a musicisti italiani di prima grandezza: Eros Ramazzotti, Mina, Adriano Celentano, Fiorella Mannoia, Irene Grandi e tanti altri.

Il matrimonio tra lui e l’ex stella di Amici Monica Hill è rimasto nascosto fino all’ultimo, la cantante è stata estremamente riservata sul suo privato e ha condiviso ben poco sui social. Affacciatasi in tv nel 2002, quando Amici si chiamava ancora ‘Saranno Famosi’, dopo il talent la cantante di San Marino ha intrapreso una brillante carriera nel mondo della musica.

Maurizio Costanzo le diede la possibilità di entrare a far parte del cast di Buona Domenica e così Monica lavorò per un periodo al fianco di Demo Morselli. Nel 2016 approdò al Festival di Sanremo come corista di Laura Pausini; poi anche nel 2022 come parte del gruppo Harlem Gospel Chair che salì sul palco durante l’esibizione di Achille Lauro. Ad oggi Monica è una delle coriste fisse di Eros Ramazzotti.