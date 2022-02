Una delle storie che ha più fatto discutere, durante l’ultima puntata di C’è posta per te, è stata quella Sebastiano e Annalisa. I due erano a un passo dal matrimonio, poi il patatrac. La sua compagna, di 12 anni più giovane, ha deciso di lasciarlo dopo 3 anni insieme e i preparativi già avviati. Il motivo della discordia? Le malelingue del paese e della famiglia che non vedevano di buon occhi la giovane. Entrambi infatti sono originari e vivono a Melilli in provincia di Siracusa in Sicilia.

La cosa buffa è che, a C’è posta per te, per una volta non c’erano né tradimenti né brutti gesti (da parte di nessuna delle due parti). Annalisa infatti ha deciso di troncare la loro relazione prima delle nozze perché era stufa dell’atteggiamento non solo della famiglia nei suoi confronti, ma in particolare del modo in cui lui si poneva in questa difficile situazione. Annalisa non ha voluto nemmeno aprire la busta, nemmeno riprovarci. Per provare a riconquistarla, Sebastiano aveva mandato la busta sia alla sua ex fidanzata che alla famiglia di lei a Melilli.

Si presentano in studio dalla provincia di Siracusa e quando aprono la busta si sente la canzone dei Pooh noi due nel mondo e nell’anima. Il giovane chiede alla sua Annalisa di perdonarlo e di non vivere senza di lui. Sebastiano racconta ai suoceri che è cambiato, che ora vive da sola e non con i suoi genitori e che è pronto a prendere una posizione netta, a difenderla sempre dalle critiche.





Il motivo di così tanto astio nei confronti di Annalisa, risiede in particolare. Sebastiano aveva conosciuto Annalisa mentre stava ancora insieme alla sua ex compagna e madre di suo figlio Rosario. In tanti però hanno notato dell’amore negli occhi della ragazza nei confronti dell’ex fidanzato. Sembra poi, che dopo la puntata, i due si siano rimessi in contatto.

E sembra che a fare il primo passo sia stata Annalisa. Sebastiano infatti sembra abbia fatto resistenza perché ci sarebbe rimasto male della chiusura della busta. Alla fine però sembra che i due abbiano deciso di riprovarci, dandosi del tempo per mettere a posto le cose. Ma le cose non sono state confermate dai due.