Grande Fratello, Anita OIivieri finisce di nuovo tra le critiche. La concorrente romana, 26 anni, è da sempre chiacchieratissima per i suoi atteggiamenti nella Casa, tra battute al veleno sugli altri coinquilini e il suo modo di fare un po’ spocchioso, quindi non è una novità che sia ancora una volta al centro dei messaggi degli utenti su X. Ma nelle ultime ore, avrebbe infastidito particolarmente i telespettatori per delle uscite giudicate infelici e fuori luogo.

“Questa non coglie mai l’occasione per stare zitta”, “Anita è una bulla, altro che angelo”, le hanno scritto stavolta. E ancora: “scherzare sul cibo non va mai bene, siete velenosi”, riferendosi anche a Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro, “colpevoli” quanto lei di aver fatto ironia su un argomento molto delicato e sensibile per tantissime persone come l’alimentazione.

GF, Anita di nuovo nel mirino: pubblico inferocito

Avevamo già raccontato della “battuta” di Federico su Perla. In giardino, insieme agli altri, se ne era uscito così quando la ex Temptation Island ha detto che si sarebbe voluta “mangiare le mani” in merito a qualcosa: “Pure le mani ti devi mangiare? Non ti basta quello che già mangi?”, era stata la risposta del modello.

E ora ci si è messa anche Anita. Sempre in giardino, a un certo punto Letizia ha annunciato agli amici che, in serata, il Grande Fratello avrebbe fatto trovare loro una crostata. “Ecco, Perla Vatiero deve mangiare la dose di zuccheri giornaliera perché sennò sta male”, ha commentato subito la Olivieri.

“perla vatiero deve mangiare la dose di zuccheri giornalieri se no sta male”



ma fatti i stra cazzi tuoi anicessa #grandefratello #perletti pic.twitter.com/fHTcMuTAmO — Ali🖤 (@aalisyaa__) January 12, 2024

Perla, che dava le spalle alla telecamera, non ha risposto alla battuta della coinquilina. Così come non ha risposto a Federico e a Garibaldi, che dopo averla vista sul tapis roulant aveva detto: “Cerca di bruciare tutte le calorie accumulate ieri sera post cena, con la torta, i biscotti e il latte, camomilla…”. Ci ha pensato il pubblico del GF a difenderla e attaccare i suoi compagni.