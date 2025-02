Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa giovedì 30 gennaio 2025, gli equilibri all’interno della Casa sono stati profondamente scossi. L’uscita di scena di Bernardo Cherubini ha lasciato di stucco molti telespettatori, mentre le nomination successive hanno portato sei concorrenti al televoto: Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Spetterà ora al pubblico decidere chi salvare, con l’eliminazione prevista nella puntata in programma lunedì 3 febbraio 2025.

Il televoto, che si concluderà nel corso della puntata serale del 3 febbraio, si preannuncia carico di suspense. Dopo le nomination della scorsa diretta, sei inquilini rischiano di dover abbandonare il gioco: Emanuele, Luca, Iago, Ilaria, Jessica e Zeudi. Il prossimo concorrente a lasciare la Casa del Grande Fratello verrà decretato nella puntata in onda lunedì 3 febbraio, a partire dalle 21:40 su Canale 5.

Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione

Questa settimana, i sei nominati che potrebbero essere eliminati dal reality sono Zeudi, Iago, Luca, Ilaria, Jessica ed Emanuele. Secondo i risultati del sondaggio condotto da Forum Free Grande Fratello, basato su 1.782 votanti alle ore 16 del 2 febbraio, Iago García sembrerebbe essere il concorrente con il maggior supporto del pubblico, mentre Zeudi non apparirebbe a rischio eliminazione.

Iago Garcia è in testa. Rientrato nella casa grazie al tanto contestato ripescaggio insieme a Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi, l’attore continua a imporsi sugli avversari con il 53% delle preferenze. In seconda posizione un altro concorrente rientrato in casa con il il ripescaggio. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, che dopo la tanta discussa lite con Helena Prestes, e in seguito alla decisione di metterla in nomination insieme alla modella e a Ilaria delle Non è la Rai, aveva deciso di abbandonare la casa. La cantante, sempre secondo il sondaggio, si classifica seconda con il 14% delle preferenze.

In terza posizione, a sorpresa, troviamo Emanuele che arriva al 10,66%, poi Zeudi Di Palma, la quale non dovrebbe rischiare l’eliminazione dal programma grazie all’8,60%. La miss Italia si trova a vivere un ‘triangolo’ tra Javier Martinez e Helena Prestes. Poi c’è Luca Giglio, che nel sondaggio ha raggiunto l’8% dei consensi e ultima in classifica Ilaria Galassi. La concorrente delle Non è la Rai è rischio eliminazione con il 5,40% dei consensi.